Выпуск кофе в Смоленской области увеличат в три раза

ТАСС, 11 августа. Производство кофе в Смоленской области на предприятии "Лалибела Кофе" будет увеличено в три раза за счет расширения мощностей существующего предприятия. Как сообщил корреспонденту ТАСС учредитель компании Руслан Воробьев, выпуск продукта планируется развернуть на территории регионального индустриального парка "Феникс" с суммой инвестиций в 300 млн рублей.

"Мы планируем в три раза увеличить выпуск кофе в Смоленской области, за счет наращивания мощностей нашего предприятия и размещения их в индустриальном парке "Феникс", - сказал Воробьев.

По его словам, новые мощности позволят производить в день до 300 тонн кофе, инвестиции в проект составят около 300 млн рублей. Как отметил учредитель единственной в Смоленской области компании-производителя кофе, для начала инвестирования нужна поддержка властей в части предоставления льгот для бизнеса. В настоящее время этот вопрос решается с администрацией региона, которая намерена заручиться поддержкой завода на федеральном уровне, и этот процесс может занять около года, затем начнется инвестирование.

Как сообщила пресс-служба областной администрации, вопросы развития предприятия обсуждались во время визита на завод губернатора региона Алексея Островского. Глава области назвал кофейное производство "достаточно специфичным" для Смоленской области, но при этом сказал, что производимый в регионе из поставляемых из Эфиопии и Уганды сырых зерен кофе продается в таких ресторанах, как "IL Патио", "Планета Суши".

В беседе с губернатором Воробьев упомянул, что успешное развитие завод получил благодаря действующим в регионе программам поддержки малого и среднего бизнеса. В настоящее время администрация области помогает предприятию начать поставки кофе в федеральные торговые сети "Лента", "Магнит" и "Дикси". На встрече было сказано, что расширение производства, наличие собственных производственных помещений позволит получить международные сертификаты для экспорта продукции.

Компания "Лалибела Кофе" начала работу в 2013 году при содействии одного из крупнейших экспортеров кофе из Эфиопии и Уганды. Все этапы создания готового продукта, от обжарки до фасовки, проходят без привлечения посредников. В индустриальном парке "Феникс" на данный момент проходит размещение предприятий металло- и деревообработки, приборостроения, производства металлопластиковых изделий, мебели, пищевой промышленности. При выходе на полную мощность работающие тут компании будут ежегодно отчислять в бюджеты более 4,5 млрд рублей.