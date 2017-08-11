Прохоров после продажи 7% "Русала" может окончательно выйти из капитала компании

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Владелец "Онэксима" Михаил Прохоров продает примерно 7% акций "Русала" за $504 млн структуре Виктора Вексельберга, стало известно в пятницу. Эксперты полагают, что эта сделка усилит позиции миноритариев, но не приведет к существенным изменениям в стратегии развития компании. Они также не исключают, что "Онэксим" выйдет из капитала "Русала".

Цена продажи ценных бумаг совпадает с ценой февральского размещения акций "Русала" - 3,7 гонконгского доллара за акцию, напоминает директор "Ренессанс капитала" по электроэнергетике, металлургии и удобрениям Владимир Скляр.

"Нас немного удивил размер дисконта. Получается, что сделка была запрайсена по 3,7 гонконгского доллара за акцию, что подразумевает 30-процентный дисконт ко вчерашнему закрытию. Это существенный дисконт, но цена совпадает с ценой продажи в рамках ABB (процедурой ускоренного сбора заявок - прим. ТАСС), которую они делали несколько месяцев назад", - сообщил он ТАСС.

Акции "Русала" начали расти в цене всего 2-3 недели назад. Столь низкая цена продажи может быть обусловлена теми котировками, которые преобладали на рынке, когда стороны начали переговоры о продаже, добавил Скляр.

"Удивляет цена, предполагающая 30-процентный дисконт, и момент, для выхода - возможно, соглашение о продаже было заключено раньше, до того, как на рынке алюминия стали происходить положительные структурные изменения", - соглашается Андрей Лобазов из "Атона". "Для рынка было давно известно, что Прохоров хочет постепенно выйти из этой инвестиции", - сообщил он ТАСС.

Сделка с таким дисконтом показывает, что оставшийся у Прохорова пакет (6,7%), скорее всего, тоже будет продан, соглашается Скляр. По его мнению, инвесторам не стоит ждать существенных изменений в стратегии "Русала". Позиции Sual Partners укрепятся, но En+ Дерипаски останется основным контролирующим акционером.

Продажа пакета не "в рынок", а другому крупному акционеру, частично убрала "навес" акций. "К тому же, усиление позиций Sual Partners в Русале может быть неплохим фактом для миноритариев компании - Вексельберг имел другие взгляды на дивидендную политику компании, условия контрактов с Glencore и так далее", - напомнил Лобазов.

Продажа пакета структуре Вексельберга позитивна для миноритариев, соглашаются в БКС. "Если Sual Partners и ее владельцы инициируют конфликт акционеров в "Русале", мы видим позитив для миноритариев: 1) акции получат поддержку, поскольку "Онэксим" может продать оставшуюся долю, 2) Sual будет добиваться более высоких дивидендов от "Русала", - отмечается в обзоре финансовой группы.

Это вторая крупная сделка Прохорова с акциями "Русала" в этом году. В феврале он продал 3,32% акций компании на бирже за $240 млн.

После закрытия сделки с 7-процентным пакетом доля структур Вексельберга в "Русале" вырастет с 15,8% до 22,8%. Доля "Онэксима" сократится до 6,7%. Помимо "Онэксима" и Sual Partners крупными акционерами "Русала" являются En+ Олега Дерипаски (48,13%) и Glencore через Amokenga Holdings (8,75%).