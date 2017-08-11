Краснодарский край планирует побить рекорд прошлого года по сбору зерновых

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КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Урожай зерновых в Краснодарском крае составит, по оценке специалистов, 14,2 млн тонн, что больше, чем в прошлом году, когда на Кубани был установлен рекорд в данной отрасли. Об этом сообщил в пятницу журналистам замгубернатора региона Андрей Коробка.
"Общий урожай [зерновых], я думаю, у нас составит 14,2 млн тонн", - сказал Коробка, уточнив, что в прошлом году кубанские аграрии собрали 14 млн тонн зерновых.
Сбор яровых и озимых пшеницы и ячменя уже завершен - получено 10,36 млн тонн (на 212 тыс. тонн больше, чем в прошлом году - прим. ТАСС). Урожай риса, как и планировалось ранее, прогнозируется не менее прошлогодних 1 млн тонн, кукурузы - не менее прошлогодних 3 млн тонн. По всем культурам планируется установить рекордные показатели, добавил Коробка.
Кубань является лидером в России по сбору зерновых.