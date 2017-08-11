Алтай намерен продвигать свои технологии для нефтедобычи на арктических территориях РФ

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БАРНАУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Алтайский край заинтересован в активном взаимодействии с арктическими территориями РФ. Сибирские презентует свои технологии на профильных федеральных выставках, а также делегация края отправится на Ямал с рабочей миссией, в раках которой обсудит вопросы поставок техники для нефтедобычи, сообщили в пятницу корреспондент ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития края.
"Поездка делегации Алтайского края в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в рамках подписанного в 2017 году соглашения между правительствами регионов намечена на 21 августа. Территории заинтересованы в торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Планируется, что будут обсуждаться вопросы поставок специальной техники для нефтедобычи и нефтехимической промышленности, продуктов питания", - сказали в ведомстве.
Как пояснили в Минэкономразвития края, в профильном ведомстве подготовлены презентационные материалы для ЯНАО. В них представлена продукция инновационных компании региона, участников Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий (АЛТЭК), Алтайского полимерного композитного кластера.
Также, как отмечают в Минэкономразвития, в рамках продвижения продукции алтайских предприятий для нужд арктической зоны РФ идет активное взаимодействие с Ханты- Мансийским автономным округом, Мурманской, Архангельской, Тюменской областями, Республикой Коми.
"Одно из мероприятий по этому направлению участие в XIII Международной выставке и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ. Восемь алтайских предприятий уже намерены туда отправиться", - пояснили в Минэкономразвития края, отметив, что это будет способствовать налаживанию новых необходимых контактов.
Как сообщалось ранее, АЛТЭК ранее начал создавать каталог, где будут собраны лучшие технологии профильных предприятий - дизельные и газопоршневые электростанции разного назначения, котлы и котельные агрегаты, энергоэффективное оборудование и инжиниринг. Объединение намерено активно выходить на арктические территории со своими разработками и участвовать в мероприятиях, организованных для этого.