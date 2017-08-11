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Под Волгоградом откроется завод по переработке рыбы за 70 млн рублей

Экономика и бизнес
11 августа, 15:17 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 11, августа. /ТАСС

В администрации региона подчеркнули, что предприятие оснащено преимущественно российским оборудованием

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ВОЛГОГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Крупнейший в Поволжье рыбоперерабатывающий завод откроется в Волгоградской области до конца 2017 года. Инвестиции в проект составили 70 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В декабре этого года в городе Михайловке начнет работу завод по переработке рыбы, в его строительство частный инвестор вложил 70 млн рублей, планируется увеличить инвестиции в дальнейшее развитие производства до 100 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, производственная площадь завода - 1100 кв. м, ежегодно здесь смогут перерабатывать более 2,5 тыс. тонн сырья. "Примечательно, что оборудование преимущественно отечественное, использованы самые лучшие зарубежные и отечественные разработки, проект предприятия разработан Калининградским институтом рыбного хозяйства. Все помещения изнутри отделаны пищевой нержавейкой, здесь есть камеры для вяления, копчения, разморозки рыбы, также большие холодильные агрегаты. Все это отечественное оборудование", - сказали ТАСС в администрации.

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, на завод должны привозить рыбу, выловленную в самом регионе. "Это первый для нас такой проект. Переработка рыбы - одна из отраслей, которая не развивалась на протяжении десятилетий. Мы заинтересованы в том, чтобы помочь загрузить завод рыбой из наших водоемов, чтобы наши рыбоводческие хозяйства привозили рыбу именно на новый завод", - цитирует пресс-служба Бочарова.

Предприятие, как отметили власти, станет одним из самых крупных в этой отрасли в Поволжье. Треть своей продукции компания намерена реализовать через сеть фирменных магазинов, что позволит снизить цену на товары.

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Персоны
Бочаров, Андрей Иванович
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