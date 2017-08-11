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Новый ГОК в Забайкалье будет введен в эксплуатацию в этом году

Экономика и бизнес
11 августа, 15:43 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 11, августа. /ТАСС

С началом работы Быстринского ГОКа планируется ввести две тысячи рабочих мест по основным и 1200 мест по смежным специальностям, сообщила президенту РФ глава Забайкалья

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НОВО-ОГАРЕВО, 11 августа. /ТАСС/. Власти Забайкалья рассчитывают, что новый горно-обогатительный комбинат будет введен в эксплуатацию в этом году. Об этом президента РФ Владимира Путина проинформировала глава края Наталья Жданова.

"Ряд крупных инвестиционных проектов находится в высокой степени готовности, готовы к вводу в эксплуатацию", - сообщила она на встрече с президентом. "В текущем году, в частности, планируется к вводу в эксплуатацию крупный, для нашего края это действительно прорывной, да и, наверное, для всей страны, проект - это Быстринский ГОК ПАО "Норильский никель"", - отметила она. "Планируется дополнительно ввести две тысячи рабочих мест по основным и 1200 дополнительных мест по смежным специальностям", - пояснила губернатор. "Уже освоено порядка 75 миллиардов инвестиций; это действительно серьезный проект, с которым мы связываем на самом деле большие надежды и планы экономического развития Забайкальского края", - сказала она.

По словам Ждановой, реализуется и целый ряд других проектов не только в горнорудной промышленности, но и в других отраслях. "Вообще в общей сложности их [проектов] количество на сегодня в крае - 29 с объемом инвестиций где-то около 800 миллиардов рублей, из них 200 миллиардов на сегодня уже освоили", - сообщила она.

Губернатор отметила, что многие проекты социально ориентированы. "Мы с руководителями госкорпораций, представителями этого бизнеса подписали соглашения о социально-экономическом партнерстве (их порядка 28-30), согласно которым мы осуществляем различные действительно социально ориентированные вещи", - пояснила она, приведя в качестве примера строительство детского сада - школы на 100 человек, спортивного центра и др.

"Текущая ситуация, несмотря на то что в целом она остается достаточно непростой в нашем крае, тем не менее характеризуется достаточной устойчивостью к внешним вызовам, так скажем, и относительно стабильными основными макроэкономическими показателями", - сообщила Жданова. "В сфере промышленности мы наблюдаем небольшой, но все-таки реальный рост объемов добычи полезных ископаемых - на сегодня он составляет 102,4 процента по отношению к прошлому году", - уточнила губернатор.

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