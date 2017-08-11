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Власти Севастополя распределили 20 млн руб. на поддержу рыбопроизводителей

Экономика и бизнес
11 августа, 15:38 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 11, августа. /ТАСС

Развитие рыбной отрасли Севастополя является приоритетным направлением для города

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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя распределили между семью предприятиями города 20 млн рублей, выделенных в местном бюджете для поддержки рыбной отрасли. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Севастополя со ссылкой на департамент сельского хозяйства.

"По итогам конкурса 7 организаций, занятых в сфере промышленного рыболовства, рыбопереработки и аквакультуры, получили господдержку на общую сумму более 20 млн рублей. Мы регулярно проводим встречи с руководителями всех предприятий рыбной отрасли и рассказываем о действующей в регионе программе развития сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов, в рамках которой они могут получить субсидии на возмещение части затрат", - приводит пресс-служба слова директора департамента Дмитрия Чумакова.

Общий объем поддержки рыбной отрасли Севастополя в 2017 году составляет 36 млн рублей. Согласно госпрограмме, в частности, за счет бюджетных средств предприятиям возмещается часть затрат на модернизацию производства, в том числе на ремонт рыболовных судов, расходы, связанные с добычей рыбы, приобретение кормов и посадочного материала для выращивания аквакультуры и другие расходы.

Развитие рыбной отрасли Севастополя является приоритетным направлением для города согласно недавно принятой стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года. В частности, планируется, что к 2024 году в полтора раза увеличится вылов рыбы - почти с 40 тыс. тонн в 2016 году до 60 тыс. тонн, а объемы производства консервов должны вырасти с 44,6 тыс. до 60 тыс. банок в год, будет обновлено 20 рыболовных судов.

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