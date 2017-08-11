Путин поручил решить вопрос финансирования уранового рудника в Краснокаменске

НОВО-ОГАРЕВО, 11 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой проработать вопрос о финансировании рудного комбината в Краснокаменске.

"Особенно много обращений из Краснокаменска. Там что, есть угроза закрытия комбината?", - поинтересовался глава государства в ходе рабочей встречи. Жданова сообщила, что на предприятии "действительно есть необходимость открытия дополнительного, так называемого шестого, рудника". По ее словам, работа ведется на нынешнем комбинате, однако запасы урана истощаются, и есть необходимость открытия нового рудника. "На сегодня этот рудник признан инвестиционным проектом, но не обеспечен финансированием на 2017 год", - сообщила губернатор.

"Давайте с "Росатомом" тогда поработайте как следует. Если есть необходимость, то подробнее расскажете", - поручил президент. Жданова в свою очередь отметила, что решение вопроса с финансированием позволило бы сохранить город Краснокаменск, который в Забайкальском крае остается вторым по величине после Читы. На сегодня там проживает более 50 тысяч человек.

Губернатор сообщила, что корпорация "Росатом" со своей стороны уже осуществила финансирование в пределах миллиарда на всяческие изыскательские работы. "Но в настоящее время мы работаем, Владимир Владимирович, над тем, чтобы доля софинансирования со стороны федерального правительства была тоже подтверждена", - заключила она.

На встрече президент также затронул вопросы аварийного жилья и качества автомобильных дорог в регионе. "Обычный такой набор, но он обычный статистически, а для конкретных людей-то это все имеет огромное значение, - подчеркнул Путин, обращаясь к Ждановой. - Я вам это все передам. Жду доклад, информацию о том, что сделано".

Губернатор сообщила, что корпорация "Росатом" со своей стороны уже осуществила финансирование в пределах миллиарда на всяческие изыскательские работы. "Но в настоящее время мы работаем, Владимир Владимирович, над тем, чтобы доля софинансирования со стороны федерального правительства была тоже подтверждена", - заключила она.