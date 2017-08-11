Mercedes будет 10 лет помогать Подмосковью готовить специалистов автомобильной отрасли

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (МБМР, дочерняя структура Damlier, которая управляет строящимся заводом Mercedez в "Есипове" - прим. ТАСС) будет до 2026 года принимать участие в подготовке кадров для автомобильной отрасли в государственных профессиональных организациях Московской области. Это следует из текста соглашения между компанией и правительством Московской области, опубликованном на сайте правительства и губернатора Подмосковья.

Предмет соглашения - сотрудничество между региональным правительством и Mercedes-Benz в подготовке специалистов в подведомственных Министерству образования Московской области учреждениях, поясняется в документе.

"Настоящее соглашение действует в течение 10 лет. В дальнейшем соглашение может продлеваться по взаимной письменной договоренности сторон", - говорится в документе.

Mercedes-Benz будет разрабатывать предложения в вариативную часть образовательной программы. Также компания будет готовить материалы для оценки студентов на отборных и итоговых испытаниях. Дополнительно к этому Mercedes-Benz будет участвовать в совместных рабочих встречах конференциях, семинарах и выставках с образовательными учреждениями Подмосковья.

Damlier заложил камень в основании своего первого в России завода полного цикла 20 июня 2017 года в индустриальном парке "Есипово" в Московской области. Инвестиции в проект оценивались в €300 млн, производственные объемы - в 25-30 тыс. автомобилей в год. Первые автомобили должны сойти с конвейера в I полугодии 2019 года.

Предприятие будет выпускать четыре модели. Строительство завода Mercedes в Подмосковье позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест.