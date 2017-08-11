Медведев рассчитывает на дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам

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ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Правительство рассчитывает на дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Мы рассчитываем, что в условиях общей финансовой стабилизации ипотечные ставки будут снижаться", - сказал Медведев во время встречи с жителями микрорайона "Город спутник".
На совещании по развитию жилищного строительства премьер поручил продолжить работу по поддержке спроса на жилье и проанализировать возможности дальнейшего снижения ставок по ипотеке.
"Нужно продолжить работу по поддержке спроса на покупку жилья", - сказал глава кабмина.
Как отметил премьер, "сейчас ставки по ипотеке заметно снизились". В частности, Сбербанк официально сообщил о ставках от 7,4% до 10%, аналогичные решения принимают и другие банки. "Нужно проанализировать в целом эту новую реальность, которая складывается со ставками по ипотеке, проанализировать, есть ли возможность у банков снизить эти ставки еще больше. Конечно, это завязано на общую финансовую политику и на ситуацию с ключевой ставкой Центрального банка", - сказал Медведев, поручив Агентству по ипотечному жилищному кредитованию предоставить "дополнительные предложения по развитию ипотечного сектора".