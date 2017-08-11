Алтайский завод сертифицирует двигатели, которые можно устанавливать на ледоколы

БАРНАУЛ, 11 августа. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Сертификацию специализированным морским регистром двигателей мощностью до 600 кВт, которые в перспективе можно будет устанавливать на ледоколы и другие крупные суда, до конца года намерен завершить "Алтайский завод дизельных агрегатов" (АЗДА). Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС директор предприятия Николай Валуйский.

"Мы могли бы поставлять свою продукцию и для ледоколов, и для других крупных морских судов. Для этого мы готовимся и сертифицируем морским регистром ряд ярославских двигателей мощностью до 600 кВт, которые на своей базе переоборудуем, документация предварительно согласована. Сертификацию планируем полностью закончить в этом году", - сказал Валуйский.

Как отметил руководитель предприятия, на Алтае АЗДА станет первой компанией, которая будет иметь сертификацию морским регистром на двигатели такой мощности. Ранее, по словам Валуйского, предприятие получило сертификат морского регистра, но на двигатели меньшей мощности - от 16 до 100 кВт, которые производят в Минске. Он пояснил, что алтайский завод закупает их, проводит полное переоборудование для морских нужд.

"К примеру, мы получаем минские двигатели на которые уже есть сертификат, потом их переоборудуем под требования речного или морского регистра - там очень много изменений, и потом уже под нашим брендом они идут в составе дизельгенераторов, либо дизель-редукторных агрегатов", - пояснил Валуйский, отметив, что порядка десятка дизель- генераторов работает на Камчатке у рыбаков, в Поволжье и Нижнем Новгороде.

АЗДА входит в Алтайский кластер энергомашиностроения и энрегоэффективных технологий, который объединяет 17 предприятий региона, работающих в сфере производства дизельных и газопоршневых электростанций разного назначения, котлов и котельных агрегатов, энергоэффективного оборудования и инжиниринга. Объединение намерено активно выходить на арктические территории со своими разработками и участвовать в мероприятиях, организованных для этого Минэкономразвития Алтайского края.