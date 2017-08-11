Правительство выделило 2 млрд рублей на помощь должникам-ипотечникам

ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделило дополнительно более 2 млрд рублей на помощь отдельным категориям держателей ипотечных кредитов, имеющих сложности с их погашением. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по развитию жилищного строительства.

"Мы продолжим оказывать помощь отдельным категориям заемщиков, у которых есть сложности с погашением ипотеки. Вчера вечером я подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства дополнительно 2 млрд рублей, чтобы поддержать тех из них, кто оказался в наиболее сложной ситуации", - сказал глава правительства.

По его словам, помощь будет оказана в соответствии с определенными критериями. "В особых случаях она будет рассматриваться на базе решений специальной межведомственной комиссии с участием и исполнительной власти, и депутатов Государственной думы, и уполномоченного по правам человека", - сказал Медведев.

Также глава кабмина напомнил о работе правительства над снижением финансового риска для дольщиков. Он рассчитывает, что благодаря созданию фонда защиты прав участников долевого строительства повысится "и прозрачность самого долевого строительства, и уровень безопасности для вложений".

"В дальнейшем требования по финансовой прозрачности могут только усиливаться вплоть до запрета для некоторых предпринимателей на привлечения средств населения - по тем критериям, которые установлены в [принятом недавно] законе", - заметил глава кабмина.

Как отмечает официальный сайт кабмина, подписанное главой правительства распоряжение уточняет основные условия реализации программы. "Предусматривается создание Минстроем России межведомственной комиссии, которая сможет принимать решения в том числе об увеличении размера возмещения заемщикам, - говорится в сообщении. - Это позволит продолжить реализацию программы и реструктуризировать не менее 1,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий заемщиков".