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ТАСС, 11 августа. "Яндекс" запустил в тестовом режиме сервис по продаже полисов ОСАГО, сообщил ТАСС представитель "Яндекса".
В тестовом режиме сервис "Яндекс.Страхование" доступен для автовладельцев из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отметил представитель компании. Опция не анонсируется на главной странице "Яндекса" и в разделе "Все сервисы", но доступна по поисковому запросу.
Сроки полномасштабного запуска и возможности распространения на другие регионы в пресс-службе "Яндекса" не уточнили.
"Мы отлаживаем процессы с партнерами", - сказал представитель компании. Сервис также предупреждает, что из- за тестового режима работы могут наблюдаться эпизодические проблемы с оформлением полисов.
Сервис предлагает полисы двух партнеров - компании "Интач" и "Либерти страхование". На стороне "Яндекса" происходит расчет цены полиса и отправка клиенту уведомления об оформлении, пояснил представитель компании.
Само оформление полиса идет через официальный сайт партнера, сервис предоставляет клиенту возможность переадресации на сайт страховщика, в соответствии с действующим законодательством РФ, следует из условий использования сервиса "Яндекс.Страхование".
"Оплатить страховку можно из кошелька в Яндекс.Деньгах или с любой банковской карты. Страховая компания получит данные об оплате и отправит полис на email", - сообщил ТАСС директор по маркетингу и прямому каналу продаж "Интач" Павел Бутенко.
Аналогичным образом работают все страховые агрегаторы, так как непосредственная продажа электронных полисов посредниками запрещена законом. Другой вариант работы агрегаторов - оформление онлайн-заявок на бумажный полис.
Ранее сообщалось, что "Яндекс" также вел переговоры с "АльфаСтрахованием" - по словам ее представителя, компания может присоединиться к проекту чуть позже. Интересовалась участием в проекте компания "Ренессанс страхование", ее представитель не ответил на запрос.
Банк России неоднократно выступал за отмену ограничений на продажу электронных полисов и за допуск посредников на рынок электронного страхования. В апреле 2017 года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект.
Покупка полисов ОСАГО через интернет стала доступна россиянам с 1 июля 2015 года, с 1 января 2017 года продажа электронных полисов "автогражданки" стала обязательной для страховщиков ОСАГО.
По данным Российского союза автостраховщиков на 1 августа, через интернет в России оформляется 13,43% от всех полисов ОСАГО, с начала года было продано 3 млн е-полисов.