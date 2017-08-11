Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Яндекс" запустил в тестовом режиме сервис по продаже полисов ОСАГО

Экономика и бизнес
11 августа, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Пока "Яндекс.Страхование" будет доступно для автовладельцев из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 11 августа. "Яндекс" запустил в тестовом режиме сервис по продаже полисов ОСАГО, сообщил ТАСС представитель "Яндекса".

В тестовом режиме сервис "Яндекс.Страхование" доступен для автовладельцев из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отметил представитель компании. Опция не анонсируется на главной странице "Яндекса" и в разделе "Все сервисы", но доступна по поисковому запросу.

Сроки полномасштабного запуска и возможности распространения на другие регионы в пресс-службе "Яндекса" не уточнили.

"Мы отлаживаем процессы с партнерами", - сказал представитель компании. Сервис также предупреждает, что из- за тестового режима работы могут наблюдаться эпизодические проблемы с оформлением полисов.

Сервис предлагает полисы двух партнеров - компании "Интач" и "Либерти страхование". На стороне "Яндекса" происходит расчет цены полиса и отправка клиенту уведомления об оформлении, пояснил представитель компании.

Смотрите также

Зачем Сбербанку "Яндекс.Маркет": эксперты о создании совместного предприятия

"Яндекс" и Сбербанк создадут СП на базе "Яндекс.Маркета" стоимостью 60 млрд рублей

"Яндекс" запустил сервис онлайн-бронирования лекарств в партнерстве с "Протеком"

"Яндекс.Такси" и Uber уведомили власти Москвы о слиянии бизнеса компаний

Само оформление полиса идет через официальный сайт партнера, сервис предоставляет клиенту возможность переадресации на сайт страховщика, в соответствии с действующим законодательством РФ, следует из условий использования сервиса "Яндекс.Страхование".

"Оплатить страховку можно из кошелька в Яндекс.Деньгах или с любой банковской карты. Страховая компания получит данные об оплате и отправит полис на email", - сообщил ТАСС директор по маркетингу и прямому каналу продаж "Интач" Павел Бутенко.

Аналогичным образом работают все страховые агрегаторы, так как непосредственная продажа электронных полисов посредниками запрещена законом. Другой вариант работы агрегаторов - оформление онлайн-заявок на бумажный полис.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" также вел переговоры с "АльфаСтрахованием" - по словам ее представителя, компания может присоединиться к проекту чуть позже. Интересовалась участием в проекте компания "Ренессанс страхование", ее представитель не ответил на запрос.

Банк России неоднократно выступал за отмену ограничений на продажу электронных полисов и за допуск посредников на рынок электронного страхования. В апреле 2017 года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект.

Покупка полисов ОСАГО через интернет стала доступна россиянам с 1 июля 2015 года, с 1 января 2017 года продажа электронных полисов "автогражданки" стала обязательной для страховщиков ОСАГО.

По данным Российского союза автостраховщиков на 1 августа, через интернет в России оформляется 13,43% от всех полисов ОСАГО, с начала года было продано 3 млн е-полисов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США строят оперативный центр на украинской военной базе
2
Правительство выделило 2 млрд рублей на помощь должникам-ипотечникам
3
Минобороны заявило о гибели десантника под Псковом
4
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
5
Лукашенко намерен выявить каждого тунеядца в Белоруссии
6
Более 80 спасателей тушат пожар в двухэтажном доме в Краснодаре
7
В ДНР до конца года выпустят 100 автобусов марки "Донбасс"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама