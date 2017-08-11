Минстрой рассчитывает субсидировать жилищную инфраструктуру в 2018 году в 32 регионах

ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ рассчитывает выдать субсидии в рамках действующей подпограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ" федеральной целевой программы "Жилище" 100 проектам из 32 регионов РФ. Об этом на совещании по вопросам развития жилищного строительства с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил глава Минстроя Михаил Мень.

Он напомнил, что в рамках данной подпрограммы для строительства объектов социальной инфраструктуры ежегодно выделяются 20 млрд рублей из средств федерального бюджета. В 2017 году поддержку получили 32 региона на реализацию более 60 инвестиционных проектов, сказал министр.

"В настоящее время ведется работа по отбору субъектов для участия в этой подпрограмме в 2018 году. Предварительно средства распределяются на реализацию 100 проектов в 32 регионах. Запланированный объем ввода жилья по этим проектам - более 8 млн кв. м, то есть больше, чем в 2017 году", - отметил Мень.

Он также высказал просьбу заблаговременно закладывать данные средства в федеральном бюджете, поскольку строительный цикл составляет два года и инвестор должен иметь понимание стабильности этой госпрограммы.