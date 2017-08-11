В производство стройматериалов в Подмосковье до 2020 г. планируют вложить 42,7 млрд руб.

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Порядка 50 проектов по производству строительных материалов с объемом инвестиций в несколько десятков млрд рублей планируют реализовать в Московской области до 2020 года. Об этом в пятницу сообщил министр строительного комплекса региона Сергей Пахомов.

"На период 2017-2020 гг. в активе промышленности строительных материалов Подмосковья запланирована реализация 50 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 42,7 млрд рублей", - цитирует Пахомова пресс-служба министерства.

По его словам, доля Подмосковья в производстве всех строительных материалов в России составляет около 15%. "Компании области производят порядка 85% всех потребляемых строительных материалов и могут полностью удовлетворить потребности бюджетного строительства Московской области", - пояснил министр.

Пахомов добавил, что в первой половине 2017 года объем производства строительных материалов и конструкций в Подмосковье вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил более 97,9 млрд рублей. Сейчас стройматериалы на территории региона производят порядка 200 крупных и средних организаций.

С начала 2017 года реализовано три крупных инвестиционных проекта по производству строительных материалов с объемом инвестиций более 1,4 млрд рублей. До конца года планируется реализовать еще семь масштабных инвестпроектов с объемом инвестиций 14,3 млрд рублей, заключили в министерстве.