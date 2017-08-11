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Медведев рассчитывает на устранение устаревших градостроительных норм

Экономика и бизнес
11 августа, 17:05 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 11, августа. /ТАСС

Глава правительства сообщил также о работе по формированию более четких норм земельного законодательства

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ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Работа над корректировкой градостроительных норм в части устаревших стандартов должна вестись более интенсивно. На это указал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития жилищного строительства.

Одним из направлений по развитию жилищной сферы глава кабмина назвал корректировку законодательства в свете новых подходов к градостроению. "Это касается не только стандартов домостроения, но и норм проектирования и строительства: здесь действительно до сих применяются нормы, некоторые из которых явно устарели", - сказал Медведев, подчеркнув, что есть предложения по улучшению норм по размеру кварталов, по их обустройству и т.д.

"Такая работа ведется на постоянной основе Минстроем и АИЖК, надеюсь, что вы будете этим заниматься более интенсивно", - обратился премьер к представителям этих структур.

Медведев сообщил также о работе по формированию более четких норм земельного законодательства. "Я подписал постановление, которое уточняет требования к надзору за использованием земельных участков. Теперь Росреестр осуществляет земельный надзор с применением так называемого риск-ориентированного подхода. Этот подход будет применяться ко всем категориям земель", - сказал глава правительства.

Он отметил, что для бизнеса, который нуждается в участках для жилищного строительства, были сохранены те же правила проведения плановых проверок, что и раньше - они должны проводиться не чаще, чем раз в три года, и их срок не может превышать 20 дней.

Постановление правительства

Риск-ориентированный подход будет применяться в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при государственном земельном надзоре. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте правительства. "Это позволит повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности в этой сфере при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов органов федерального государственного контроля, снизить административное давление на предприятия и организации малого и среднего бизнеса при контрольных и надзорных мероприятиях", - говорится в пояснительной записке к документу.

Постановление подготовлено Минэкономразвития в рамках реализации программы "Реформа контрольно-надзорной деятельности". Документ устанавливает критерии отнесения объектов государственного надзора к определенной категории риска и периодичность проведения плановых проверок.

Введены три категории риска: средняя, умеренная и низкая. В отношении земельных участков, отнесенных к средней категории риска, устанавливается периодичность проведения плановых проверок не чаще чем один раз в три года. Периодичность проведения плановых проверок для земельных участков из категории умеренного риска должна быть не чаще чем один раз в пять лет, срок проведения плановых проверок - не более 17 рабочих дней. В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

Также вводится положение об использовании проверочных листов при проведении плановых проверок соблюдения требований земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом предусматривается, что предмет плановой проверки будет ограничиваться перечнем включенных в проверочные листы вопросов.

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