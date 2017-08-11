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Моногород Пикалево в Ленобласти получил статус ТОР

Экономика и бизнес
11 августа, 17:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, августа. /ТАСС

Согласно концепции развития моногорода, к 2030 году Пикалево полностью уйдет от "монозависимости", увеличив долю населения, занятого в малом и среднем бизнесе до 60%

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Моногород Пикалево в Ленинградской области получил статус территории опережающего развития (ТОР). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства области.

"Министерство экономического развития РФ одобрило заявку администрации Ленинградской области на присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития моногороду Пикалево. Статус позволит предоставлять инвесторам, которые будут инвестировать в развитие города, дополнительные финансовые льготы", - говорится в сообщении.

В частности, по данным пресс-службы, устанавливается нулевая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, сроком на 5 лет. Также снижаются страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Согласно концепции развития моногорода, к 2030 году Пикалево полностью уйдет от "монозависимости", увеличив долю населения, занятого в малом и среднем бизнесе до 60%, отметили в пресс-службе. Дополнительно будет создано 1,8 тыс. рабочих мест, в экономику города будет привлечено 87 млрд рублей.

Среди резидентов, уже подтвердивших планы по инвестированию средств в рамках ТОР, такие компании как "Солнечный сад" (производство овощей), российский холдинг легкой промышленности "БТК-Групп" и другие, сказали в пресс- службе правительства.

За последние 5 лет при поддержке федерального центра в городе Пикалево создан ряд новых предприятий: тепличное хозяйство "Круглый год", завод газового оборудования "Северная компания". Идет процесс формирования кластера легкой промышленности. В 2017 году будет введен в эксплуатацию индустриальный парк, резидентами которого станут фирмы по пошиву одежды, сообщили в пресс-службе.

Моногорода Ленобласти

На территории Ленобласти находится три моногорода: Пикалево, Сланцы и Сясьстрой. Пикалево - моногород в Бокситогорском районе Ленобласти с населением около 20 тысяч человек, получивший городской статус в 1954 году. Градообразующим для него является предприятие "Пикалевский цементный завод", ведущий свою историю с 1930-х годов и в наши дни входящий в холдинг "Евроцемент груп".

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