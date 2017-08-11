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Водители не будут переплачивать за техосмотр после введения обязательной видеофиксации

Экономика и бизнес
11 августа, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

В Минэкономразвития отметили, что в случае возникновения спорных ситуаций видеозаписи будут предоставлять не граждане, а автосервисы

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Подготовленные Минэкономразвития России нововведения об обязательной фото- и видеофиксации техосмотра автомобиля не увеличат стоимость процедуры, а также не обязывают граждан предъявлять кому-то видеозапись. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Возложение на граждан обязанности по предъявлению видеозаписей техосмотра не предполагается. По имеющейся оценке сообщества операторов технического осмотра, планируемые изменения не повлекут существенных затрат на их выполнение. Увеличение стоимости техосмотра для граждан не предполагается", - сказал представитель министерства. Видеозапись может понадобиться при проверке оператора техосмотра надзорным органом, пояснили в Минэкономразвития.

По информации газеты "Известия", разрабатываемые министерством поправки в закон о техосмотре предполагают установить требования к операционно-технической базе операторов техосмотра, включая требования к фото- и видеорегистрации процедуры. На снимке должен быть зафиксирован номер автомобиля, а также время и место прохождения техосмотра. Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам.

Необходимость таких изменений вызвана целым комплексом проблем в сфере техосмотра, пояснил ТАСС представитель Минэкономразвития. В первую очередь - выдача диагностических карт без фактического проведения техосмотра. По оценке министерства, порядка 80% диагностических карт в единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО) содержат недостоверные сведения [диагностические карты нужны для оформления ОСАГО]. К такому выводу ведомство пришло на основании времени проведения техосмотра (13 минут в 80% случаев), а также наличия "бумажных" операторов, которые по бумагам проводят порядка 70 техосмотров в день, что примерно в 10 раз превышает среднюю производительность реальных операторов. Также Минэкономразвития отмечает недочеты в работе ЕАИСТО и отсутствие технологии проведения ТО для разных категорий транспортных средств.

"Все это приводит к росту количества ДТП, возникших по причине технических неисправностей автомобилей", - отметил представитель ведомства.

Реформа техосмотра предполагает также совершенствование ответственности участников системы за незаконные действия (пока ответственность за фальсификацию диагностических карт в законе не прописана), определение пропускной способности пунктов техосмотра и государственного контроля за ними. Полномочия по ведению автоматизированной информационной системы предполагается передать Российскому союзу автостраховщиков, сообщили в министерстве. "Эта организация заинтересована в том, чтобы ситуация с техническим состоянием транспортных средств изменилась в лучшую сторону, поскольку они платят за тех, кто попадает в ДТП", - заключил представитель Минэкономразвития.

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