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Власти Москвы будут сотрудничать с ПИК при строительстве домов по реновации

Экономика и бизнес
11 августа, 18:18 UTC+3 МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Заммэра по по вопросам строительства Марат Хуснуллин отметил, что при строительстве монолитных домов необходимо будет искать дополнительные решения

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московские власти намерены сотрудничать с домостроительными комбинатами (ДСК), принадлежащими группе компаний "ПИК", при строительстве жилья в рамках программы реновации. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы будем работать только с модернизированными ДСК. На сегодняшний день - это ГК (группа компаний - прим. ТАСС) "ПИК", ГК "Мортон" (был куплен группой "ПИК" в октябре 2016 года, бренд ликвидирован в январе 2017 года - прим. ТАСС). Однако по монолитному производству домов нам явно будет не хватать строителей. Ну ничего, будем применять новые методы и технологии - это большая задача и она решаема", - сказал он.

По его словам, власти Москвы в рамках реновации планируют возводить 70% монолитных домов и 30% панельных.

О реновации

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица, отмечается в постановлении столичного правительства.

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Хуснуллин ранее называл три источника формирования портфеля квартир фонда: принадлежащие столице квартиры, находящиеся на балансе департамента городского имущества, жилье, возводимое подконтрольными властям застройщиками, например, казенным предприятием "Управление гражданского строительства" или "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" (УЭЗ), выкупленные у девелоперов пустующие квартиры в сданных домах.

Девелоперская группа "ПИК"

Группа компаний "ПИК" - один из крупнейших публичных девелоперов в России, специализируется на строительстве и реализация жилья эконом-класса. Согласно данным компании, крупнейшими акционерами ГК "ПИК" являются Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%) и Микаил Шишханов (9,8%), доля акция в свободном обращении составляет 44,3%. В планах Гордеева выкупить акции у Шишханова и Мамута, стороны уже достигли соглашения. Когда сделка по покупке долей Шишханова и Мамута будет закрыта, Гордеев станет собственником 50,02% акций девелопера.

В октябре 2016 года совладелец ГК "ПИК" Гордеев сообщил о продаже приобретенного им на собственные средства ведущего застройщика жилой недвижимости в Московском регионе "Мортон" группе ПИК. Объединенная компания под брендом ПИК, по прогнозам Гордеева, займет около 20% на рынке жилья эконом-класса Москвы и Московской области. При этом выручка ГК "ПИК" к 2017-2018 годам достигнет 200 млрд рублей, объем продаж увеличится до 2 млн квадратных метров в год, а высокотехнологичные производственные мощности превысят 1 млн квадратных метров. Объединенный земельный банк составит 15 млн квадратных метров.

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