Минприроды направило в ФАС позицию в отношении сделки Eurasia Drilling и "дочки" Mubadala

ТАСС, 11 августа. Минприроды России направило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) свою позицию относительно покупки Thirty Seventh (инвестиционная компания, дочерняя структура арабского фонда Mubadala) доли в нефтесервисной компании Eurasia Drilling, сообщил ТАСС источник в министерстве.

"Минприроды представило в ФАС свою позицию в отношении покупки доли в Eurasia Drilling дочерней структурой арабского фонда Mubadala Thirty Seventh. Также с целью получения данных о выполнении сервисных услуг Eurasia Drilling по участкам недр федерального значения ведомство обратилось в ведущие нефтегазовые компании. Минприроды оценило деятельность EDC как имеющую стратегическое значение", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "по сделке Schlumberger ФАС в Минприроды пока не обращалось".

В пресс-службе ФАС воздержались от комментариев на эту тему, сославшись на конфиденциальность служебной переписки. В пресс-службе Минприроды подтвердили, что позиция представлена в ФАС, но от дальнейших комментариев также воздержались.

Ранее Минприроды попросило крупнейших нефтяников предоставить информацию о том, на каких участках недр ведет работы нефтесервисная компания Eurasia Drilling. В частности, министерство обратилось в "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл", Total, ExxonMobil и Shell.

Eurasia Drilling - одна из крупнейших буровых компаний России.

Миноритарный пакет нефтесервисной компании планирует купить консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестфонда (РКИФ) и фонды Ближнего Востока. Они уже обратились в ФАС.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что консорциум рассматривают возможность покупки пакета в 13-15% новых акций Eurasia Drilling. Позже источник, близкий к переговорам, рассказал ТАСС, что Eurasia Drilling ведет переговоры с иностранными инвесторами, среди которых РФПИ, РКИФ и арабский фонд Mubadala.

В конце июля ФАС сообщила о том, что получила ходатайство американской Schlumberger о покупке 51% Eurasia Drilling. Это уже вторая попытка Schlumberger войти в капитал российской компании - в начале 2015 года компания была готова приобрести 45,65% акций Eurasia Drilling за $1,7 млрд.

Соглашение, заключенное между компаниями, также предусматривало опцион на приобретение оставшихся акций в течение пяти лет с момента закрытия сделки. Однако тогда реализацию сделки затормозили власти РФ, которые в условиях санкций возражали против прихода иностранцев в капитал российской нефтесервисной компании.

В июле 2017 года Schlumberger и менеджмент Eurasia Drilling подписали предварительное соглашение о продаже 51% российской компании. Стороны отмечали, что ждут окончательного решения от ФАС.