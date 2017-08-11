Медведев подчеркнул недопустимость демпинга в сфере жилищного строительства

ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Демпинг со стороны недобросовестных застройщиков, приводящий к появлению обманутых дольщиков, недопустим, с подобными случаями должны разбираться, в том числе, правоохранительные органы. На это указал глава "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с активом партии в Приволжском федеральном округе, комментируя выступление врио главы Пермского края Максима Решетникова, затронувшего подобные случаи.

Медведев подчеркнул, что демпинг в этой сфере, не позволяющий работать нормальным застройщикам, "имеет свое наименование и юридическую квалификацию - это недобросовестная конкуренция".

"Он понимает, что он не может исполнить обязательства за эту сумму, но он, тем не менее, такую цену предлагает, вводит всех в заблуждение. В результате - объект не строится, появляются обманутые дольщики, а те, кто мог бы построить за нормальные средства, находятся в предбанкротном состоянии", - подчеркнул премьер.

"Это все - предмет для расследований и рамках арбитражного процесса, и в рамках уголовного процесса", - заключил Медведев.