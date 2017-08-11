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Власти Москвы планируют до конца года ввести 8 млн. кв. метров недвижимости

Экономика и бизнес
11 августа, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Более трети от введенной площади составит жилье

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Столичные власти до конца 2017 года планируют ввести 8 млн. кв. метров недвижимости, из них 3,2 млн. кв. метров - это жилье. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Основной ввод недвижимости планируется до конца года, в этом году на уровне 8 млн. кв. метров, из них 3,2 млн. кв. метров - это жилье", - сказал он.

Также, по словам Хуснуллина, столичный комплекс градостроительной политики и строительства каждую пятницу отсматривает ход работ по всем строящимся объектам в Москве.

"Есть объективные проблемы с финансированием, подключением к сетям. Но все равно наш потенциал по строительству раскрыт еще на 10 лет вперед", - отметил Хуснуллин.

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