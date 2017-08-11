Заммэра: В 2017 году долевое строительство в Москве достигнет отметки в 1 трлн рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Долевое строительство в Москве в этом году должно превысить 1 трлн рублей, сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Наблюдаем колоссальный рост долевого строительства, в этом году он превысит 1 трлн рублей", - сказал он.

По его словам, уже сейчас эта цифра достигла отметки в 970 млрд рублей.

На данный момент покупателям доступно порядка 3,3 млн кв. м жилой недвижимости в Москве, из них 560 тыс. кв. м - это апартаменты, сказал Хуснуллин. Для сравнения, в 2012 году в столице предлагалось к продаже 980 тыс. кв. м недвижимости.