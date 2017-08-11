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В первом полугодии в России было введено 14,3 млн кв. м жилья экономкласса

Экономика и бизнес
11 августа, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года жилья такого класса было введено на 2,2 млн кв. м меньше

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Объем ввода стандартного жилья [экономкласса] в России в первом полугодии 2017 года составил 14,3 млн кв. м. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Минстроя России.

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"За первое полугодие 2017 года было введено 14,3 млн кв. м стандартного жилья, это на 2,2 млн кв. м больше, чем за аналогичный период прошлого года", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что ввод стандартного жилья третий год подряд показывает рост. Так, в 2016 году было введено 39,9 млн кв. м стандартного жилья, это на 10,2% выше, чем в 2015 году.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заявил, что ввод жилья в 2017-2018 годах может сократиться из-за внесения изменений в закон о долевом строительстве. Минстрой понизил прогноз по вводу жилья в России в 2017 году до 75 млн кв. м. с 80 млн кв. м по итогам 2016-го

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