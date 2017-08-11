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Медведев поддержал идею координировать развитие городских и сельских территорий

Экономика и бизнес
11 августа, 19:29 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 11, августа. /ТАСС

Глава правительства предложил создать межведомственную комиссию по этому вопросу

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ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Реализация программ комплексного развития городских и сельских территорий нуждается в тесной координации, для этого можно создать межведомственную комиссию. Такое мнение высказал глава "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с активом партии в Приволжском федеральном округе.

Он прокомментировал идею совместить программы комплексного развития городских и сельских территорий. "Я, естественно, не возражаю, но мы все-таки не будем ради этого так горячиться и объединять министерства - например, Минсельхоза с Минстроем, хотя в нашей жизни всякое бывало", - заметил Медведев. Однако, продолжил он, можно создать межведомственную комиссию по этому вопросу.

Премьер согласился, что, по сути, это близкие программы. "Давайте посмотрим, как эти потенциалы соединить, я жду предложения от руководства двух министерств", - заключил глава кабмина.

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