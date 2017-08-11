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Власти Удмуртии прорабатывают возможность организации голландских аукционов на жилье

Экономика и бизнес
11 августа, 19:56 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 11, августа. /ТАСС

Врио главы региона Александр Бречалов отметил, что граждане могут приобрести жилье по сниженной цене, для застройщика снижаются расходы на земельный участок

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ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии планируют применять практику голландских аукционов на рынке жилья. Об этом сообщил врио главы Удмуртии Александр Бречалов на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с активом "Единой России" в Приволжском федеральном округе.

"Прорабатываем возможности механизма так называемого голландского аукциона, когда торги идут на понижение стоимости квадратного метра на аукционе. Победители обязаны продавать жилье по фиксированной цене, установленной на аукционе", - сказал он.

По словам Бречалова, в этой системе есть ряд плюсов. Граждане могут приобрести жилье по сниженной цене, для застройщика снижаются расходы на земельный участок, а также ему гарантирован сбыт этого жилья, отметил врио главы региона.

В 2015 году в Удмуртии утверждена программа предоставления государственной поддержки для улучшения жилищных условий, по которой за счет бюджета республики предоставляются субсидии на приобретение жилья. Размер такой субсидии составляет 10% от стоимости квартиры, сумма не должна быть меньше 200 тыс. рублей.

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