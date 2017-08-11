Российские предприятия готовы поставлять в Китай мясо и субпродукты

ТАСС, 11 августа. Российские предприятия готовы в ближайшее время приступить к поставкам мяса в Китай. Как сообщили корреспондентам ТАСС представители компаний из различных регионов страны, из России в Китай можно поставлять мясо птицы, свинину и говядину, при этом значительную долю поставок составят менее популярные среди россиян, но востребованные в Поднебесной субпродукты.

Ранее в пятницу заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко сообщил ТАСС, что Россия планирует приступить к поставкам свинины и мяса птицы в Китай до конца 2017 года.

Субпродукты на экcпорт

Как сообщил ТАСС губернатор Курской области Александр Михайлов, выход на рынок Китая - одна из основных задач для компаний региона.

"Мы уже осуществляем поставки в эту страну кондитерских изделий, которые производит одно из крупнейших предприятий региона - АО "Конти-Рус". А сейчас у курских предприятий, которые полностью обеспечивают не только свой рынок, но и поставляют мясо птицы и свинину в другие регионы России, есть резерв мощностей, которые могут быть использованы для производства продукции и дальнейшего ее экспорта в Китай. ООО "Белая птица" и производитель свинины ООО "Агропромкомплектация-Курск" уже ведут такие переговоры", - сказал Михайлов.

В агропромышленном холдинге "Мираторг" подтвердили, что готовы поставлять в Китай мясные продукты на 500 млн долларов в год. Как сообщал ранее ТАСС президент "Мираторга" Виктор Линник, для открытия зарубежных рынков компания провела работу с ветслужбами регионов России по наведению порядка в части распространения опасных заболеваний сельскохозяйственных животных. Он также сообщил, что на китайский рынок могут вестись поставки мяса птицы, свинины, говядины.

При этом, по словам пресс-секретаря агрохолдинга "Мираторг" Дмитрия Сергеева, значительную долю поставок в Китай составят менее популярные среди россиян субпродукты.

"Китай ждет от поставок из России не только привычной для россиянина мясной вырезки, но и такой пользующейся невысоким спросом на отечественном рынке продукции, как свиные пятачки, свиные уши, ноги. Да, конечно, среди россиян есть любители и свиных ушей, и свиных ног для холодца, однако таких потребителей во всей массе очень мало. Китайская кухня рассматривает эти части животных как основные продукты", - говорит Сергеев.

В пресс-службе ростовской компании "Евродон" рассказали, что по мясу птицы предпочтения китайского и европейского потребителя также сильно разнятся. "В России предпочитают утиную грудку и утиную ножку. А в Китае деликатес - языки, головы, лапы, крылья", - отметили в пресс-службе компании.

Необходима гарантия поставок

По словам гендиректора челябинского агрохолдинга "Равис" Андрея Косилова, главная проблема при поставках на китайский рынок заключается в том, что его то закрывают для поставок, то открывают снова.

"Производителям же нужна гарантия поставок, чтобы планировать объемы своего производства", - отметил он в беседе с корр. ТАСС.

По мнению Косилова, самым выгодным направлением импорта для "Рависа" могло бы стать мясо крупного рогатого скота (КРС).

"У нас огромное поголовье стада КРС - быков 8 тыс., 4,5 тыс. коров, но цена сегодня на российском рынке не покрывает даже затрат. Поэтому мы сейчас ищем выход на зарубежные рынки. По мясу кур мы ориентируемся в первую очередь на внутренний рынок, где у покупателей это товар первостепенной важности", - сказал он.

Группа компаний "Белая птица" также рассматривает варианты сотрудничества с китайскими предприятиями. "Если делать акцент на экспорте в Китай, то, безусловно, мы готовы поставлять нашу продукцию в данный регион. Однако говорить о потенциальных объемах поставок в эту страну не представляется возможным, так как все зависит от потребностей самого китайского рынка", - сказал директор группы компаний по связям с общественностью Илья Березнюк.

Говоря об экспортной политике в целом, Березнюк заявил, что на сегодняшний день основными покупателями продукции являются страны Таможенного союза, при том что у компании есть разрешение и на поставку продукции в Европу. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить разрешение на поставки бройлера в государства Ближнего Востока и Азии. В перспективе группа компаний "Белая птица" будет наращивать внешние продажи, но, по нашей оценке, экспорт группы не будет превышать 10% от общего производства мяса птицы", - сказал Березнюк.

Подготовка специалистов и необходимых документов

В некоторых регионах уже начали подготовку необходимых разрешительных документов для поставок в Китай. В пресс-службе пензенской компании "Дамате" сообщают, что переговоры с китайской стороной уже ведутся.

"Мы рассматриваем Китай как один из потенциальных рынков. Ведем переговоры и занимаемся оформлением необходимых разрешительных документов", - сказали в компании.

Готовы вести переговоры и в Татарстане, несмотря на то что региональные компании в основном сосредоточены на производстве халяльной продукции для экспорта в исламские страны. Как сообщили ТАСС в отделе развития отраслей животноводства Министерства сельского хозяйства Татарстана, данный вопрос на стадии разработки. Конкретных договоренностей пока нет, но при необходимости местные производители готовы налаживать и другие рынки сбыта.

В Курской области, где сразу два предприятия потенциально готовы заняться поставками в Китай, готовятся преодолевать все барьеры, включая языковой.

"Что касается сертификации, то наши предприятия в состоянии соблюсти требования китайского рынка. Языковой барьер тоже не является проблемой. Наше ведущее высшее учебное заведение - Юго-Западный университет - готовит специалистов со знанием китайского языка и оказывает необходимую помощь предприятиям в подготовке кадров", - сказал губернатор региона Александр Михайлов.