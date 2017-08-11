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Правительство предложило включить Новака и Шрёдера в совет директоров "Роснефти"

Экономика и бизнес
11 августа, 20:37 UTC+3

Также кандидатами в совет директоров стали глава компании Игорь Сечин и помощник президента РФ Андрей Белоусов

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ТАСС, 11 августа. Правительство России выдвинуло трех кандидатов в совет директоров "Роснефти" в качестве представителей РФ, в том числе главу Минэнерго Александра Новака, а также четырех кандидатов в качестве независимых директоров, включая экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

Также кандидатами в совет директоров стали помощник президента РФ Андрей Белоусов и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В качестве независимых директоров, кроме Шрёдера, были выдвинуты бывший казначей компании ExxonMobil Дональд Хамфриз, управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг и профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.

В конце июля сообщалось, что "Роснефть" проведет внеочередное собрание акционеров 29 сентября в Санкт-Петербурге, на котором, в частности, обсудят вопросы о выплате дивидендов за первое полугодие 2017 года и избрании членов совета директоров компании.

В настоящее время в совете директоров "Роснефти" числятся девять человек. В этот состав не вошли министр энергетики России Александр Новак и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, которых сменили представители нового акционера "Роснефти" - QHG Oil Ventures (контролируется Glencore и Qatar Investment Authority).

Однако, как заявил Сечин, "Роснефть" уже предложила расширить численность совета директоров с девяти до 11 человек и "будет ждать возвращения министра в органы управления".

Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), второй крупнейший акционер - британская BP (19,75% акций). Пакетом в размере 19,5% акций владеет консорциум Glencore и Qatar Investment Authority.

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Персоны
Сечин, Игорь Иванович Белоусов, Андрей Рэмович Новак, Александр Валентинович
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