Первое судно с российской пшеницей отправилось в Венесуэлу

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ТАСС, 12 августа. Россия начал поставки пшеницы в Венесуэлу в соответствии с соглашением, подписанным двумя странами. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter посол южноамериканской страны в РФ Карлос Фариа.
"Первое судно с российской пшеницей отправилось 9 августа в Венесуэлу, как обещал президент Николас Мадуро", - написал Фариа. В середине мая текущего года глава Боливарианской Республики сообщил, что поставки российской пшеницы в Венесуэлу начнутся "очень скоро". Их объем, по его словам, составит 60 тыс. тонн в месяц.