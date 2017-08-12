Первое судно с российской пшеницей отправилось в Венесуэлу

ТАСС, 12 августа. Россия начал поставки пшеницы в Венесуэлу в соответствии с соглашением, подписанным двумя странами. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter посол южноамериканской страны в РФ Карлос Фариа.

"Первое судно с российской пшеницей отправилось 9 августа в Венесуэлу, как обещал президент Николас Мадуро", - написал Фариа. В середине мая текущего года глава Боливарианской Республики сообщил, что поставки российской пшеницы в Венесуэлу начнутся "очень скоро". Их объем, по его словам, составит 60 тыс. тонн в месяц.