FT: политики из стран Персидского залива устроили бойкот катарским отелям в Лондоне

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Политики и бизнесмены из стран Персидского залива и Египта устроили демонстративный бойкот целой серии наиболее престижных лондонских отелей, находящихся в собственности Катара или предпринимателей из этой страны. Об этом сообщила газета Financial Times.

В черный список попали отели Claridge’s, Connaught и Berkeley. Все они принадлежат управляющей компании Constellation Hotels. Последняя же входит в состав инвестиционного дома Qatar Holding, который в свою очередь был учрежден Суверенным фондом Катара. Бойкот также затронул еще один лондонский отель - Churchill, которым владеет инвестиционная компания, принадлежащая бывшему премьер-министру Катара шейху Хамаду бен Джасему Аль Тани.

С учетом того, что состоятельные гости из стран Персидского залива являются одной из важнейших категорий клиентов для компаний, оказывающим VIP-услуги, то потеря таких постояльцев является существенным ударом по вышеуказанным отелям.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Катаром и прекратили с ним всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств, а затем последовали экономические санкции и транспортная блокада Дохи.