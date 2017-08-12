Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

FT: политики из стран Персидского залива устроили бойкот катарским отелям в Лондоне

Экономика и бизнес
12 августа, 0:50 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, августа. /ТАСС

В черный список попали отели Claridge’s, Connaught, Berkeley и Churchill

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Политики и бизнесмены из стран Персидского залива и Египта устроили демонстративный бойкот целой серии наиболее престижных лондонских отелей, находящихся в собственности Катара или предпринимателей из этой страны. Об этом сообщила газета Financial Times.

В черный список попали отели Claridge’s, Connaught и Berkeley. Все они принадлежат управляющей компании Constellation Hotels. Последняя же входит в состав инвестиционного дома Qatar Holding, который в свою очередь был учрежден Суверенным фондом Катара. Бойкот также затронул еще один лондонский отель - Churchill, которым владеет инвестиционная компания, принадлежащая бывшему премьер-министру Катара шейху Хамаду бен Джасему Аль Тани.

С учетом того, что состоятельные гости из стран Персидского залива являются одной из важнейших категорий клиентов для компаний, оказывающим VIP-услуги, то потеря таких постояльцев является существенным ударом по вышеуказанным отелям.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Катаром и прекратили с ним всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств, а затем последовали экономические санкции и транспортная блокада Дохи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
Катар
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
2
Главком ВКС РФ: боевая подготовка российских летчиков изменена с учетом опыта в Сирии
3
В Белом доме заявили, что благодарность Трампа за высылку дипломатов из РФ была сарказмом
4
МЧС предупредило о сильном тумане в Москве
5
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
6
Трамп подтвердил, что США к 1 сентября ответят на сокращение американских дипмиссий в РФ
7
Трамп не исключил "военного варианта" действий в отношении Венесуэлы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама