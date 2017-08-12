Politico: Трамп может объявить о расследовании нарушений Китаем интеллектуальных прав

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ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. США начнут расследование в отношении допущенных Китаем нарушений прав на интеллектуальную собственность, о чем президент Дональд Трамп объявит уже в понедельник. Об этом в пятницу сообщило издание Politico, ссылаясь на свои источники в американской администрации.
По их данным, Китай также подозревается в передаче технологий. Детали готовящегося объявления Трампа пока неизвестны. Заниматься расследованием будет представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Как отмечает Politico, начало расследования не означает немедленного применения санкций против Китая. Однако в перспективе это может привести к повышению пошлин на ввоз товаров из КНР.
Ранее сам Трамп уже сообщил, что в понедельник возвращается в Вашингтон из Нью-Джерси, где он проводит рабочий отпуск. В столице он собирается провести "весьма большую пресс-конференцию".
Как сообщила 1 августа газета The New York Times, администрация Дональда Трампа подготовила ряд торговых мер против Китая за нарушение им прав интеллектуальной собственности и ограничение деятельности американских компаний на его территории. По сведениям издания, Трамп отходит от первоначального курса на укрепление взаимодействия с Пекином ввиду недовольства его пассивностью в попытках убедить КНДР свернуть программы создания ядерного оружия и средств его доставки.