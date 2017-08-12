Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Politico: Трамп может объявить о расследовании нарушений Китаем интеллектуальных прав

Экономика и бизнес
12 августа, 7:15 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, августа. /ТАСС

Как отмечает издание, начало расследования не означает немедленного применения санкций против Китая, однако в перспективе это может привести к повышению пошлин на ввоз товаров из КНР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. США начнут расследование в отношении допущенных Китаем нарушений прав на интеллектуальную собственность, о чем президент Дональд Трамп объявит уже в понедельник. Об этом в пятницу сообщило издание Politico, ссылаясь на свои источники в американской администрации.

Смотрите также

От дружбы до санкций: как меняются отношения США и Китая в эпоху Трампа

По их данным, Китай также подозревается в передаче технологий. Детали готовящегося объявления Трампа пока неизвестны. Заниматься расследованием будет представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Как отмечает Politico, начало расследования не означает немедленного применения санкций против Китая. Однако в перспективе это может привести к повышению пошлин на ввоз товаров из КНР.

Ранее сам Трамп уже сообщил, что в понедельник возвращается в Вашингтон из Нью-Джерси, где он проводит рабочий отпуск. В столице он собирается провести "весьма большую пресс-конференцию".

Как сообщила 1 августа газета The New York Times, администрация Дональда Трампа подготовила ряд торговых мер против Китая за нарушение им прав интеллектуальной собственности и ограничение деятельности американских компаний на его территории. По сведениям издания, Трамп отходит от первоначального курса на укрепление взаимодействия с Пекином ввиду недовольства его пассивностью в попытках убедить КНДР свернуть программы создания ядерного оружия и средств его доставки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа
2
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
3
Трамп пообещал к 1 сентября подготовить ответ на сокращение дипперсонала в РФ
4
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
5
Соколов: Россия может перейти на электромобили в ближайшее десятилетие
6
Правительство проиндексирует все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров
7
Роспотребнадзор призвал посетителей маникюрных салонов быть осмотрительнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама