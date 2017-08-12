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Очередь из фур на российско-литовской границе за сутки увеличилась со 193 до 250 машин

Экономика и бизнес
12 августа, 12:51 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 12, августа. /ТАСС

Причиной образования очереди называют сбой в работе электронной системы контроля на литовской стороне, пояснил представитель Калининградской таможни

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КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Очередь из фур на пункте пропуска Чернышевское - Кибартай российско-литовской границы за сутки увеличилась со 193 до 250 машин. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель Калининградской таможни.

"Вчера у нас было 193 машины, на сегодня - 252. Причиной называют сбой в работе электронной системы контроля на литовской стороне. Когда проблема будет решена, пока неизвестно", - пояснил представитель таможни.

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Он добавил, что по данным литовской стороны, сбой в таможенной системе контроля произошел на всей территории республики в 01:00 11 августа. По словам сотрудника Калининградской таможни, аналогичные проблемы наблюдались в течение дня 11 августа ни границе Литвы с Белоруссией, где на пункте пропуска Котловка - Лаворишкес, по информации водителей, скопилась очередь из 90 фур.

За прошедшую ночь из Калининградской области в Литву смогли попасть 54 машины, отметили в таможне. Там добавили, что обычно пункт пропуска обслуживает до 450 грузовиков в сутки в обоих направлениях. Перевозчикам рекомендуют учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные пути для пересечения границы, в том числе через Польшу.

Накануне, 11 августа, в дирекции контрольно-пропускных пунктов при Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы ТАСС сообщили, что республиканские инстанции, ответственные за пропуск автомобилей через границу с территории Калининградской области, устраняют неполадки, которые в пятницу привели к возникновению очереди с российской стороны. Заведующий отделом дирекции Сигитас Валанчюс отметил, что также в пятницу очередь из более чем 40 фур скопилась на пункте пропуска Панемуне - Советск, вероятно, из-за подобных технических проблем с российской стороны.

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