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El Pais: в 20 тоннах яичной продукции в Испании обнаружен фипронил

Экономика и бизнес
12 августа, 13:02 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 12, августа. /ТАСС

Власти страны заверили, что данная партия пастеризованных жидких яиц из Франции не успела поступить в продажу

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МАДРИД, 12 августа. /ТАСС/. Яичный продукт со следами фипронила был впервые выявлен на одном из предприятий в Испании. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

По ее информации, на одном из предприятий провинции Бискайя данное вещество было найдено в 20 тоннах пастеризованных жидких яиц из Франции. В Испании это первый случай обнаружения фипронила в продуктах. Власти страны заверили, что данная партия не успела поступить в продажу и будет уничтожена.

11 августа представители Еврокомиссии объявили об обнаружении в 15 странах ЕС, а также в Словакии и Гонконге, куриных яиц, зараженных фипронилом. Этот химикат используется для борьбы с блохами, клещами и другими паразитами. По данным Всемирной организации здравоохранения, это вещество может вызвать у человека поражение печени, почек и щитовидной железы в том случае, если в больших объемах накопится в организме.

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