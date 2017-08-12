Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили

БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Запрет на использование дизельных машин - не выход из нынешнего скандала вокруг немецких автопроизводителей и махинаций с выбросами вредных веществ в атмосферу. Об этом заявила в субботу в Дортмунде канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы хотим, чтобы у нас была хорошая автопромышленность, но при этом мы хотим соблюдения высоких экологических стандартов", - сказала глава немецкого кабмина. "При этом мы хотим избежать запретов на использование автомобилей [с дизельными двигателями]. Не должно быть такого, чтобы кто-то покупал машину, и тут вдруг ему запрещали на ней ездить и перепродавать", - заявила Меркель.

Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. 21 июля текущего года журнал Der Spiegel сообщил, что пять автопроизводителей - Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler - с 1990-х годов согласовывали свои действия по производству, стоимости, поставщикам деталей и даже по установке механизмов для очистки выхлопных газов в дизельных машинах.

Такая ситуация, при которой концерны, по словам Меркель, растратили доверие к себе, "не имеет ничего общего с социальной рыночной экономикой".

На волне этого скандала представители германского автопрома решили переукомплектовать двигатели 5 миллионов машин, обновить на них программное обеспечение. В начале августа был проведен так называемый дизельный саммит - в Берлин съехались главы немецких автоконцернов и вместе с представителями правительства начали искать выход из сложившегося кризиса. На данном этапе решено выплачивать покупателям бонус при обмене старого дизельного автомобиля на новый. К примеру, Volkswagen будет субсидировать долю до €10 тысяч, Audi - до €3 тысяч.