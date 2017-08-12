Володин: возведение проблемных домов в Саратовской области должно завершиться в 2019 году

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САРАТОВ, 12 августа. /ТАСС/. Работы по завершению всех долгостроев в Саратовской области планируются завершить в течение 2019 года. Об этом в субботу сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин после заседания комиссии по вопросам решения проблем обманутых дольщиков в регионе.
"Проблема с долгостроями в регионе должна быть решена в течении 2019 года. В 2017 году году планируется сдать в эксплуатацию восемь объектов, в следующем [году] - продолжить возведение еще пяти, по каждому объекту составлена дорожная карта, работа ведется активно", - сказал Володин.
Ранее сообщалось, что 4 и 5 августа спикер Госдумы провел две встречи с дольщиками Саратова и Балакова. В результате 5 августа правоохранительные органы задержали руководителя компании "Фонд жилищного строительства", которого подозревают в мошенничестве с 40 млн рублей дольщиков. В тот же день была создана комиссия по проблемным домам, которую возглавил врио губернатора Валерий Радаев. Володин пообещал взять ситуацию на контроль и встречаться с дольщиками еженедельно. В субботу состоялась очередная такая встреча.
Спикер Госдумы добавил, что ситуация с обманутыми дольщиками в Саратовской области не самая острая в России. "Но не исключено, что именно опыт, наработанный в Саратове, в последующем будет использоваться для решения проблем с долгостроями в других регионах", - отметил Володин.
По данным правительства региона, в Саратовской области в реестре обманутых дольщиков числятся более 3 тыс. семей. В регионе насчитывается 25 проблемных объектов, большинство из которых расположены в Саратове, а также в Балаково и Энгельсе. Для завершения строительства всех домов региону необходимо около 2,75 млрд рублей. Власти не исключают, что в ближайшее время реестр пополнят еще 17 проблемных объектов.