ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 14 августа намерен подписать меморандум, который поручит представителю Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру выяснить, следует ли инициировать расследование по вопросу предположительного нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний. Об этом сообщили в субботу журналистам представители администрации во время брифинга, проводившегося в формате телеконференции.

"Президент в понедельник подпишет исполнительный меморандум, в соответствии с которым представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру дается поручение выяснить, необходимо ли в рамках секции 302 (б) торгового акта США от 1974 года провести расследование в отношении китайских законов, практик или действий, [предположительно] являющихся нецелесообразными и дискриминационными, а также наносящих урон интеллектуальной собственности США, инновациям и технологиям", - сказал он.

Как утонил другой американский чиновник, в случае, если Лайтхайзер сочтет необходимым проведение расследования в отношении торговых практик Китая, то секция 302 (б) позволит ему самому инициировать такое разбирательство, которое может продлиться до года. Результатом может стать введение определенных рестрикций в отношении Китая, обсуждение возможной выплаты им компенсации США или устранение того или иного торгового барьера или практики.

"Нечестные торговые практики и промышленная политика Китая, включая передачу технологий и кражу интеллектуальной собственности, наносят урон американской экономике и рабочей силе. Американские компании обязываются создавать совместные предприятия с китайскими компаниями, если они хотят работать в Китае. Это нечестно", - сказал другой представитель администрации.

Как сообщила 1 августа газета The New York Times, администрация Трампа подготовила ряд торговых мер против Китая за нарушение им прав интеллектуальной собственности и ограничение деятельности американских компаний на его территории. По сведениям издания, президент отходит от первоначального курса на укрепление взаимодействия с Пекином ввиду недовольства пассивностью КНР в ситуации с ядерной программой КНДР.