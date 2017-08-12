Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп поручит проверить, не наносит ли торговая политика Китая вред США

Экономика и бизнес
12 августа, 22:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, августа. /ТАСС

Торгпред США Роберт Лайтхайзер изучит вопрос предположительного нарушения КНР интеллектуальных прав американских компаний

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 14 августа намерен подписать меморандум, который поручит представителю Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру выяснить, следует ли инициировать расследование по вопросу предположительного нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний. Об этом сообщили в субботу журналистам представители администрации во время брифинга, проводившегося в формате телеконференции.

Смотрите также

От дружбы до санкций: как меняются отношения США и Китая в эпоху Трампа

"Президент в понедельник подпишет исполнительный меморандум, в соответствии с которым представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру дается поручение выяснить, необходимо ли в рамках секции 302 (б) торгового акта США от 1974 года провести расследование в отношении китайских законов, практик или действий, [предположительно] являющихся нецелесообразными и дискриминационными, а также наносящих урон интеллектуальной собственности США, инновациям и технологиям", - сказал он.

Как утонил другой американский чиновник, в случае, если Лайтхайзер сочтет необходимым проведение расследования в отношении торговых практик Китая, то секция 302 (б) позволит ему самому инициировать такое разбирательство, которое может продлиться до года. Результатом может стать введение определенных рестрикций в отношении Китая, обсуждение возможной выплаты им компенсации США или устранение того или иного торгового барьера или практики.

"Нечестные торговые практики и промышленная политика Китая, включая передачу технологий и кражу интеллектуальной собственности, наносят урон американской экономике и рабочей силе. Американские компании обязываются создавать совместные предприятия с китайскими компаниями, если они хотят работать в Китае. Это нечестно", - сказал другой представитель администрации.

Как сообщила 1 августа газета The New York Times, администрация Трампа подготовила ряд торговых мер против Китая за нарушение им прав интеллектуальной собственности и ограничение деятельности американских компаний на его территории. По сведениям издания, президент отходит от первоначального курса на укрепление взаимодействия с Пекином ввиду недовольства пассивностью КНР в ситуации с ядерной программой КНДР.

Смотрите также

Politico: США могут начать расследование нарушений КНР интеллектуальных прав

Глава МИД КНР: Китай и США не хотят торговой войны

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
Худрук театра рассказал, что Смирнов продолжал работать, несмотря на болезнь
3
Уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
4
Жители Барселоны устроили акцию протеста против туризма
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
6
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад Персеиды
7
Россиянка Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне в прыжках в высоту
Темы дня
Новости партнеров
Реклама