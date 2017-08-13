Медведев: строительный комплекс играет особую роль в развитии страны

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МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником - Днем строителя. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.
"Вашими руками создаются целые города и поселки, объекты инфраструктуры и промышленные предприятия. Благодаря вам в новых жилых кварталах появляются детские сады и школы, поликлиники и спортивные площадки, дороги и инженерные сети", - говорится в поздравлении.
Премьер подчеркнул, что строительный комплекс играет особую роль в развитии страны. Он также напомнил, что сегодня происходит совершенствование регулирования строительной отрасли, внедрение проектных подходов, в том числе нового проекта по благоустройству городов. "Продолжаем реализацию ипотечных программ, занимаемся расселением ветхого и аварийного жилья. Стимулируем внедрение передовых технологий, которые увеличивают скорость строительства, повышают его экологическую и энергетическую эффективность", - добавил Медведев.
Глава кабмина выразил уверенность, что реализация этих проектов позволит успешно решать стоящие перед страной задачи.