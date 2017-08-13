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Медведев: строительный комплекс играет особую роль в развитии страны

Экономика и бизнес
13 августа, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, августа. /ТАСС

Председатель правительства поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником

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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником - Днем строителя. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Вашими руками создаются целые города и поселки, объекты инфраструктуры и промышленные предприятия. Благодаря вам в новых жилых кварталах появляются детские сады и школы, поликлиники и спортивные площадки, дороги и инженерные сети", - говорится в поздравлении.

Премьер подчеркнул, что строительный комплекс играет особую роль в развитии страны. Он также напомнил, что сегодня происходит совершенствование регулирования строительной отрасли, внедрение проектных подходов, в том числе нового проекта по благоустройству городов. "Продолжаем реализацию ипотечных программ, занимаемся расселением ветхого и аварийного жилья. Стимулируем внедрение передовых технологий, которые увеличивают скорость строительства, повышают его экологическую и энергетическую эффективность", - добавил Медведев.

Глава кабмина выразил уверенность, что реализация этих проектов позволит успешно решать стоящие перед страной задачи.

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