Медведев: строительный комплекс играет особую роль в развитии страны

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником - Днем строителя. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Вашими руками создаются целые города и поселки, объекты инфраструктуры и промышленные предприятия. Благодаря вам в новых жилых кварталах появляются детские сады и школы, поликлиники и спортивные площадки, дороги и инженерные сети", - говорится в поздравлении.

Премьер подчеркнул, что строительный комплекс играет особую роль в развитии страны. Он также напомнил, что сегодня происходит совершенствование регулирования строительной отрасли, внедрение проектных подходов, в том числе нового проекта по благоустройству городов. "Продолжаем реализацию ипотечных программ, занимаемся расселением ветхого и аварийного жилья. Стимулируем внедрение передовых технологий, которые увеличивают скорость строительства, повышают его экологическую и энергетическую эффективность", - добавил Медведев.

Глава кабмина выразил уверенность, что реализация этих проектов позволит успешно решать стоящие перед страной задачи.