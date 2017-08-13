Фуры начали движение через границу с Литвой в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Литовская таможня ликвидировала сбой в системе электронного оформления документов, спровоцировавший затор из фур на пункте пропуска Чернышевское - Кибартай на российско-литовской границе со стороны Калининградской области. Машины начали пересекать границу, сообщила ТАСС пресс-секретарь Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"Вчера днем литовская сторона ликвидировала сбой, очередь (из фур - прим. ТАСС) медленно начинает убывать", - сказала Иванова. С учетом того, что фуры начали накапливаться в районе пункта пропуска с вечера 11 августа, пока возможности пересечь границу ожидают порядка 200 грузовиков, но ситуация постепенно стабилизируется, добавила она.

По данным таможни, сбой произошел ночью 11 августа по всей территории Литвы. Очереди из фур наблюдались и на российско-литовской, и на белорусско-литовской границах. К утру 12 августа на пункте пропуска Чернышевское - Кибартай, являющемся крупнейшим в Калининградской области, скопилось свыше 250 грузовиков.

В обычные дни этот пункт обеспечивает пропуск через границу до 450 фур в обоих направлениях. За ночь с 11 на 12 августа его смогли пересечь только 54 машины. Перевозчикам было рекомендовано искать альтернативные пути проезда, включая Польшу. Как сообщил ТАСС вице-президент транспортной компании "ДСВ-транспорт" Леонид Степанюк, чьи машины также попали в затор, сутки простоя могут стоить от €50 до €200 - "это прямые, никак не компенсируемые убытки".

В Калининградской областной таможне обратили внимание на усложнение в целом процедуры прохождения границы с литовской стороны. По словам представителей службы, Литва ввела новые правила и принимает машины на пункт пропуска не непрерывным потоком, а по два грузовика, что существенно увеличивает время прохождения границы.

Ситуация в очередной раз указывает на необходимость развития паромного сообщения материковой России с областью как альтернативы сухопутным маршрутам, связанным с пересечением границ соседних государств, отметил Степанюк. "Паромы нужны как альтернатива", - подчеркнул он, заметив, что решение о строительстве трех новых паромов для линии Балтийск - Усть-Луга станет реальным шагом в этом направлении.