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Фуры начали движение через границу с Литвой в Калининградской области

Экономика и бизнес
13 августа, 12:46 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 13, августа. /ТАСС

В областной таможне отметили усложнение процедуры прохождения границы с литовской стороны

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КАЛИНИНГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Литовская таможня ликвидировала сбой в системе электронного оформления документов, спровоцировавший затор из фур на пункте пропуска Чернышевское - Кибартай на российско-литовской границе со стороны Калининградской области. Машины начали пересекать границу, сообщила ТАСС пресс-секретарь Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"Вчера днем литовская сторона ликвидировала сбой, очередь (из фур - прим. ТАСС) медленно начинает убывать", - сказала Иванова. С учетом того, что фуры начали накапливаться в районе пункта пропуска с вечера 11 августа, пока возможности пересечь границу ожидают порядка 200 грузовиков, но ситуация постепенно стабилизируется, добавила она.

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По данным таможни, сбой произошел ночью 11 августа по всей территории Литвы. Очереди из фур наблюдались и на российско-литовской, и на белорусско-литовской границах. К утру 12 августа на пункте пропуска Чернышевское - Кибартай, являющемся крупнейшим в Калининградской области, скопилось свыше 250 грузовиков.

В обычные дни этот пункт обеспечивает пропуск через границу до 450 фур в обоих направлениях. За ночь с 11 на 12 августа его смогли пересечь только 54 машины. Перевозчикам было рекомендовано искать альтернативные пути проезда, включая Польшу. Как сообщил ТАСС вице-президент транспортной компании "ДСВ-транспорт" Леонид Степанюк, чьи машины также попали в затор, сутки простоя могут стоить от €50 до €200 - "это прямые, никак не компенсируемые убытки".

В Калининградской областной таможне обратили внимание на усложнение в целом процедуры прохождения границы с литовской стороны. По словам представителей службы, Литва ввела новые правила и принимает машины на пункт пропуска не непрерывным потоком, а по два грузовика, что существенно увеличивает время прохождения границы.

Ситуация в очередной раз указывает на необходимость развития паромного сообщения материковой России с областью как альтернативы сухопутным маршрутам, связанным с пересечением границ соседних государств, отметил Степанюк. "Паромы нужны как альтернатива", - подчеркнул он, заметив, что решение о строительстве трех новых паромов для линии Балтийск - Усть-Луга станет реальным шагом в этом направлении.

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