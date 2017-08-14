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В Бурятии планируют создать новую авиакомпанию

Экономика и бизнес
14 августа, 8:03 UTC+3

Не везде в республике можно проехать на машине и региональное авиасообщение жизненно необходимо, пояснил врио главы региона Алексей Цыденов

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Врио главы Республики Бурятия Алексей Цыденов

Врио главы Республики Бурятия Алексей Цыденов

© Михаил Метцель/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. Новая авиакомпания создается в Бурятии после ухода с рынка "Бурятских авиалиний" и "ПАНХ". Об этом в интервью ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Алексей Цыденов.

"Бурятии с ее расстояниями и логистикой регулярное региональное авиационное сообщение жизненно необходимо. Последняя местная авиакомпания лишилась сертификата эксплуатанта через пару дней после моего прихода сюда (Цыденов назначен врио главы Бурятии 7 февраля 2017 года - прим. ТАСС). Физически не успел вмешаться в ситуацию. Будем создавать новую", - сказал он.

Сейчас, пояснил глава региона, полеты из Улан-Удэ в отдаленные северные населенные пункты выполняет иркутская авиакомпания "Ангара".

"Мы приняли решение, выделили деньги, договорились, у нас три раза в неделю самолет летает в Нижнеангарск и дважды - в Таксимо. Цена билета - 6-7 тыс. рублей. Разницу субсидируем из республиканского бюджета, - отметил Цыденов. - Не везде можно проехать на машине, в Северобайкальск и Муйский район проще добраться на поезде через Тайшет…"

Улан-Удэнская авиакомпания "ПАНХ", образованная в 2009 году, в 2016 году столкнулась с финансовыми трудностями. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) расторгла с ней договор лизинга на пять самолетов. "ПАНХ" сменили "Бурятские авиалинии", летавшие на север республики вместе с дагестанской компанией "Пионер - региональные авиалинии".

Однако в феврале 2017 года Росавиация аннулировала сертификаты эксплуатанта авиакомпаний. В ведомстве сообщили, что "Бурятские авиалинии" выполняли полеты на воздушных судах с истекшим ресурсом двигателей, а "Пионер - региональные авиалинии" - на самолетах других авиакомпаний, не включенных в ее собственный сертификат эксплуатанта.

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Цыденов, Алексей Самбуевич
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