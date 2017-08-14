В Бурятии планируют создать новую авиакомпанию

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УЛАН-УДЭ, 14 августа. /ТАСС/. Новая авиакомпания создается в Бурятии после ухода с рынка "Бурятских авиалиний" и "ПАНХ". Об этом в интервью ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Алексей Цыденов.
"Бурятии с ее расстояниями и логистикой регулярное региональное авиационное сообщение жизненно необходимо. Последняя местная авиакомпания лишилась сертификата эксплуатанта через пару дней после моего прихода сюда (Цыденов назначен врио главы Бурятии 7 февраля 2017 года - прим. ТАСС). Физически не успел вмешаться в ситуацию. Будем создавать новую", - сказал он.
Сейчас, пояснил глава региона, полеты из Улан-Удэ в отдаленные северные населенные пункты выполняет иркутская авиакомпания "Ангара".
"Мы приняли решение, выделили деньги, договорились, у нас три раза в неделю самолет летает в Нижнеангарск и дважды - в Таксимо. Цена билета - 6-7 тыс. рублей. Разницу субсидируем из республиканского бюджета, - отметил Цыденов. - Не везде можно проехать на машине, в Северобайкальск и Муйский район проще добраться на поезде через Тайшет…"
Улан-Удэнская авиакомпания "ПАНХ", образованная в 2009 году, в 2016 году столкнулась с финансовыми трудностями. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) расторгла с ней договор лизинга на пять самолетов. "ПАНХ" сменили "Бурятские авиалинии", летавшие на север республики вместе с дагестанской компанией "Пионер - региональные авиалинии".
Однако в феврале 2017 года Росавиация аннулировала сертификаты эксплуатанта авиакомпаний. В ведомстве сообщили, что "Бурятские авиалинии" выполняли полеты на воздушных судах с истекшим ресурсом двигателей, а "Пионер - региональные авиалинии" - на самолетах других авиакомпаний, не включенных в ее собственный сертификат эксплуатанта.