В МЭР призвали создать в России "цифровое законодательство" в ближайшие пять лет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Цифровое законодательство" в России должно быть создано максимум в ближайшие пять лет. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра экономического развития Савва Шипов.

"Фактически нам нужно будет создать новое цифровое законодательство. Все эти задачи поэтапно нужно решить не позднее, чем в ближайшие пять лет. Это - максимальное время, которое у нас есть. Потом догнать [технологии] будет практически невозможно", - отметил он.

Министерство разделило работу по созданию такого цифрового законодательства на три этапа. "Первый - устранить очевидные барьеры для развития цифровой среды", - сказал замминистра.

На этом этапе планируется отказаться от бумажных трудовых договоров и трудовых книжек, которые мешают развивать трудовую мобильность. Второй этап - это вопросы использования больших данных и внедрение технологии блокчейн. "Кто может собирать, на каких условиях получать данные у государства и другое. Требуется описание общих подходов - это следующая задача", - добавил Шипов. Последний этап предполагает глобальное изменение законодательства и внедрение в него информационной составляющей.

Шипов подчеркнул, что сейчас активно развиваются технологии, которые не регулируются российским законодательством. "Например, искусственный интеллект, управляющий беспилотным автомобилем. Если из-за сбоя в программе возникнет авария, кто за нее будет отвечать? Персональные данные у нас описаны, а вот данные, которые генерируются во время использования вами телефона и планшета - нет. На какие сайты вы заходите, что там ищете - эти и другие данные могут агрегироваться и использоваться в том числе в коммерческих целях", - пояснил он.

По словам замминистра, цифровые технологии развиваются быстрее, чем общество и государственные институты. "Нужно понимать, что без создания благоприятной правовой среды как для развития цифровых технологий, так и для защиты прав граждан мы получим параллельную реальность, которая будет влиять на людей, на их отношения", - указал он.