Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МЭР призвали создать в России "цифровое законодательство" в ближайшие пять лет

Экономика и бизнес
13 августа, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, августа. /ТАСС

Ведомство разделило работу по созданию такого законодательства на три этапа

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Цифровое законодательство" в России должно быть создано максимум в ближайшие пять лет. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра экономического развития Савва Шипов.

Смотрите также

Умные люди, умные города: что надо знать о программе развития цифровой экономики

"Фактически нам нужно будет создать новое цифровое законодательство. Все эти задачи поэтапно нужно решить не позднее, чем в ближайшие пять лет. Это - максимальное время, которое у нас есть. Потом догнать [технологии] будет практически невозможно", - отметил он.

Министерство разделило работу по созданию такого цифрового законодательства на три этапа. "Первый - устранить очевидные барьеры для развития цифровой среды", - сказал замминистра.

На этом этапе планируется отказаться от бумажных трудовых договоров и трудовых книжек, которые мешают развивать трудовую мобильность. Второй этап - это вопросы использования больших данных и внедрение технологии блокчейн. "Кто может собирать, на каких условиях получать данные у государства и другое. Требуется описание общих подходов - это следующая задача", - добавил Шипов. Последний этап предполагает глобальное изменение законодательства и внедрение в него информационной составляющей.

Шипов подчеркнул, что сейчас активно развиваются технологии, которые не регулируются российским законодательством. "Например, искусственный интеллект, управляющий беспилотным автомобилем. Если из-за сбоя в программе возникнет авария, кто за нее будет отвечать? Персональные данные у нас описаны, а вот данные, которые генерируются во время использования вами телефона и планшета - нет. На какие сайты вы заходите, что там ищете - эти и другие данные могут агрегироваться и использоваться в том числе в коммерческих целях", - пояснил он.

По словам замминистра, цифровые технологии развиваются быстрее, чем общество и государственные институты. "Нужно понимать, что без создания благоприятной правовой среды как для развития цифровых технологий, так и для защиты прав граждан мы получим параллельную реальность, которая будет влиять на людей, на их отношения", - указал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шипов, Савва Витальевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Испании трое россиян задержаны после драки со смертельным исходом
2
Синоптики прогнозируют в понедельник непогоду в Москве и ливни на юге России
3
Захарова: ситуация с КНДР близка к потенциальному силовому конфликту
4
Марш ЛГБТ в Одессе прошел в окружении полиции и Нацгвардии
5
Украинский "Антонов" планирует выпустить не менее 70 самолетов в течение пяти лет
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" в первом туре чемпионата Англии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама