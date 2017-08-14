Золотодобывающий комбинат, построенный на полюсе холода России, запустят во время ВЭФ

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ТАСС, 14 августа. Тарынский горно-обогатительный комбинат (ГОК) на месторождении Дражное в Оймяконском районе Якутии запустят во время третьего Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.
"На месторождении Дражное в Якутии построен и готов к запуску первой очереди производства Тарынский горно-обогатительный комбинат. Старт новому предприятию будет дан на третьем Восточном экономическом форуме. Новое предприятие запускается с оказанием со стороны государства инфраструктурной поддержки, которую могут получить по решению правительства России инвесторы на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.
По словам гендиректора компании "Высочайший" (GVGold) Германа Пихои, Тарынский ГОК - это высокотехнологическое предприятие, построенное за два года в суровых климатических условиях на полюсе холода России. "Проектная мощность фабрики составляет 700 тыс. тонн руды в год. Благодаря господдержке уже построена линия электропередач, ведется проектная работа по подготовке реконструкции автомобильной дороги муниципального назначения в Оймяконском муниципальном улусе", - подчеркнул Пихоя.
В прошлом году было завершено строительство зданий и сооружений первого пускового комплекса комбината, проведен монтаж технологического оборудования, построены все необходимые здания и площадки вахтового поселка, начались горные работы. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил 9,8 млрд рублей, из которых 978 млн рублей - государственная инфраструктурная поддержка. После запуска предприятия и его выхода на проектную мощность ежегодные налоговые отчисления в региональный и федеральный бюджеты составят около 500 млн рублей.
Золоторудное месторождение Дражное находится в 60 км на северо-восток от Оймякона. Пихоя отметил, что ввод Тарынского комбината а в эксплуатацию позволит обеспечить работой 450 человек.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.