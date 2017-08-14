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Медведев: Россия и Киргизия нарастили товарооборот и улучшили его структуру

Экономика и бизнес
14 августа, 8:17 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 14, августа. /ТАСС

По словам премьера, на встрече со своим киргизским коллегой он рассчитывает "сверить часы" по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества

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АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил рост товарооборота России и Киргизии и улучшение его структуры, в том числе за счет поставок киргизской продукции.

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"За последнее время, мне кажется, сделано много полезного [для развития экономики обеих стран - прим. ТАСС], свидетельством чему, кстати, является и рост товарооборота, который довольно серьезным образом усилился - в значительной степени не за счет сырьевых товаров, а за счет наращивания поставок иной продукции, которая производится в Кыргызстане", - заявил он на встрече с премьер-министром Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в Астане.

Медведев отметил, что рассчитывает на встрече со своим киргизским коллегой "сверить часы" по этому и другим актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Жээнбеков также отметил рост товарооборота с Россией. По его словам, киргизский экспорт за последнее время вырос почти на 30%, а ВВП - на 6,3%.

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Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Жээнбеков, Сооронбай Шарипович
Страны
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