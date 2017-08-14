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Чукота представит на ВЭФ-2017 проекты добычи олова, газа и нефти

Экономика и бизнес
14 августа, 8:28 UTC+3 ТАСС

Подробности проектов пока не раскрываются

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ТАСС, 14 августа. Власти Чукотского округа представят инвестиционные проекты по добыче олова, нефти и газа на Восточном экономическом форуме-2017, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Регион примет участие в презентационной зоне ВЭФ впервые за три года его проведения, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа.

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"В этом году Чукотский автономный округ впервые примет участие на площадке третьего Восточного экономического форума по презентации инвестиционных проектов. Они касаются добычи олова на месторождении Пыркакай, а также добычи газа на Западно-Озерном месторождении и нефти на Телекайском месторождении. Проекты подготовил Фонд развития Чукотки", - говорится в сообщении.

Подробности проектов пока не раскрываются. Участие в ВЭФ-2017 также примут канадская компания Kinross Gold, австралийская компания Tigers Realm Coal Limited, российская "Региональная горнорудная компания", которые уже реализуют проекты на Чукотке. В 2016 году на полях форума регион заключил соглашения на сумму более 40 млрд рублей. Сейчас Чукотка готовит новые соглашения.

"В прошлом году заключены соглашения с оценкой по объемам инвестиций более 40 млрд рублей. Это соглашения в области энергетической, транспортной инфраструктуры, развития золотодобычи. Сейчас ведется активная подготовка и переговоры. В планах - подписание на ВЭФ соглашений об инвестировании в социальную инфраструктуру, развитие туризма, ветроэнергетики, а также в области электроэнергетики", - отметили в пресс-службе.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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