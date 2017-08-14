Чукота представит на ВЭФ-2017 проекты добычи олова, газа и нефти

ТАСС, 14 августа. Власти Чукотского округа представят инвестиционные проекты по добыче олова, нефти и газа на Восточном экономическом форуме-2017, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Регион примет участие в презентационной зоне ВЭФ впервые за три года его проведения, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа.

"В этом году Чукотский автономный округ впервые примет участие на площадке третьего Восточного экономического форума по презентации инвестиционных проектов. Они касаются добычи олова на месторождении Пыркакай, а также добычи газа на Западно-Озерном месторождении и нефти на Телекайском месторождении. Проекты подготовил Фонд развития Чукотки", - говорится в сообщении.

Подробности проектов пока не раскрываются. Участие в ВЭФ-2017 также примут канадская компания Kinross Gold, австралийская компания Tigers Realm Coal Limited, российская "Региональная горнорудная компания", которые уже реализуют проекты на Чукотке. В 2016 году на полях форума регион заключил соглашения на сумму более 40 млрд рублей. Сейчас Чукотка готовит новые соглашения.

"В прошлом году заключены соглашения с оценкой по объемам инвестиций более 40 млрд рублей. Это соглашения в области энергетической, транспортной инфраструктуры, развития золотодобычи. Сейчас ведется активная подготовка и переговоры. В планах - подписание на ВЭФ соглашений об инвестировании в социальную инфраструктуру, развитие туризма, ветроэнергетики, а также в области электроэнергетики", - отметили в пресс-службе.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.