СМИ: компании Бельгии перевели в офшоры более половины ВВП

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Бельгийские предприятия перевели в офшоры в 2016 году €221 млрд, то есть более половины ВВП страны, который в прошлом году составил €423 млрд. Об этом сообщила в понедельник газета Le Soir со ссылкой на источники в налоговой службе королевства.

Газета отмечает, что легальные трансферты в страны и территории, внесенные в национальный черный список образований с непрозрачным и заниженным налогообложением, в 2016 году осуществили 853 бельгийских компании. Согласно бельгийским налоговым нормам, с 2010 года в стране действует закон, по которому при подаче налоговых деклараций юридических лиц все компании обязаны отдельно заполнять форму 275F, где указывать все платежи, которые они осуществили в пользу получателей из государств черного списка - именно таким образом и формируется эта статистика.

В пятерку наиболее популярных получателей бельгийских денег входят Каймановы острова, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Бермудские острова, а также остров Джерси - британское владение в проливе Ла-Манш.

Показатель в €221 млрд не является рекордным. По данным газеты, в 2015 году бельгийские трансферты в офшоры составили €274,7 млрд. Впрочем, снижение этой суммы может быть вызвано лишь правилами статистики - с 2016 года из бельгийского черного списка "налоговых гаваней" был исключен Люксембург, который принял несколько законов по снижению уровня банковской тайны, хотя сохранил льготные нормы налогообложения. Люксембург ежегодно получает из Бельгии свыше €60 млрд, однако с 2016 года бельгийские компании более не обязаны отдельно декларировать эти платежи.