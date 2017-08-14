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АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял глав правительств государств-членов ЕврАзЭС, которые в понедельник проведут заседание Евразийского межправительственного совета в Астане.
Перед началом заседания совета Назарбаев поприветствовал глав правительств и пригласил участников заседания совета посетить международную специализированную выставку "ЭКСПО-2017".
Он отметил, что в повестке заседания Евразийского межправительственного совета много экономических вопросов и пожелал участникам плодотворной работы.
Как сообщили ранее в пресс-службе российского кабмина, премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии рассмотрят на саммите ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.