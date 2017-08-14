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Назарбаев принял глав правительств государств-членов ЕврАзЭС

Экономика и бизнес
14 августа, 9:13 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 14, августа. /ТАСС

В своем приветственном слове лидер Казахстана пригласил участников заседания совета посетить специализированную выставку "ЭКСПО-2017"

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АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/.  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял глав правительств государств-членов ЕврАзЭС, которые в понедельник проведут заседание Евразийского межправительственного совета в Астане.

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Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко, премьер-министр Армении Овик Абраамян, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Казахстана Карим Масимов, премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Киргизии Джоомарт Оторбаев

Евразийский экономический союз. Досье

Перед началом заседания совета Назарбаев поприветствовал глав правительств и пригласил участников заседания совета посетить международную специализированную выставку "ЭКСПО-2017".

Он отметил, что в повестке заседания Евразийского межправительственного совета много экономических вопросов и пожелал участникам плодотворной работы.

Как сообщили ранее в пресс-службе российского кабмина, премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии рассмотрят на саммите ключевые задачи по расширению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

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Персоны
Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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