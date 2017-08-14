Медведев и Назарбаев обсудили торгово-экономические вопросы

АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил торгово-экономические вопросы с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Двусторонняя встреча прошла перед заседанием Евразийского межправительственного совета, который в понедельник состоится в Астане.

Медведев и Назарбаев обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана, а также дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений.

Главы правительств стран-членов ЕврАзЭС проведут заседание совета сначала в узком составе, затем к ним присоединятся члены делегаций. Назарбаев перед заседанием поприветствовал всех участников совета и пожелал им благотворной работы.