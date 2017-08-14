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Медведев и Назарбаев обсудили торгово-экономические вопросы

Экономика и бизнес
14 августа, 9:21 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 14, августа. /ТАСС

Встреча состоялась перед заседанием Евразийского межправительственного совета

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АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил торгово-экономические вопросы с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

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Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко, премьер-министр Армении Овик Абраамян, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Казахстана Карим Масимов, премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Киргизии Джоомарт Оторбаев

Евразийский экономический союз. Досье

Двусторонняя встреча прошла перед заседанием Евразийского межправительственного совета, который в понедельник состоится в Астане.

Медведев и Назарбаев обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана, а также дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений.

Главы правительств стран-членов ЕврАзЭС проведут заседание совета сначала в узком составе, затем к ним присоединятся члены делегаций. Назарбаев перед заседанием поприветствовал всех участников совета и пожелал им благотворной работы.

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Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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