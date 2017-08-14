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Курс доллара на Московской бирже снизился до 59,78 рубля

Экономика и бизнес
14 августа, 10:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Евро снизился до 70,73 рубля

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и достиг отметки в 59,78 руб.

Курс евро опустился на 10 копеек, до 70,73 руб.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1951,5 пункта. Индекс РТС - на 0,4% и достиг отметки в 1026,98 пункта.

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