Курс доллара на Московской бирже снизился до 59,78 рубля

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и достиг отметки в 59,78 руб.

Курс евро опустился на 10 копеек, до 70,73 руб.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1951,5 пункта. Индекс РТС - на 0,4% и достиг отметки в 1026,98 пункта.