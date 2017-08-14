Вологодская область ожидает рост инвестиций на 20% ежегодно

ТОТЬМА, 14 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Правительство Вологодской области рассчитывает на ежегодный рост инвестиций на 20%, который к 2023 году достигнет порядка 200 млрд рублей. В регионе запланирована реализация крупных проектов в промышленности, сообщил в понедельник журналистам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"В прошлом году рост по инвестициям составил 140%. Думаю, что мы будем прирастать порядка 20% ежегодно и выйдем на уровень 200 млрд рублей к 2022-2023 году. В 2015 году было 83 млрд рублей, в 2016-м - 120 млрд, и к 2022 году ожидаем 200 млрд", - сказал Кувшинников.

По его словам, регион - экономически сильный, занимает 18 место в стране по объемам производства на душу населения. Эти показатели обеспечивают, в том числе, предприятия "Северсталь" и "ФосАгро", которые инвестируют в развитие своих производственных фондов, модернизацию, строительство и реконструкцию. В частности, в 2017 году на Череповецком металлургическом комбинате (входит в структуру ПАО "Северсталь") был запущен агрегат комплексной обработки стали - печь-ковш №2 ценой в 3 млрд рублей. Он позволил увеличить объемы производства стали до 10,2 млн тонн в год, обеспечить полную обработку плавки на одной установке, улучшить качество стали.

Губернатор отметил и другой крупный проект вологодских металлургов - запуск в 2017 году нового цеха по производству металла с полимерным покрытием "оцинковка", который будет поставляться на крупнейшие автомобильные заводы, в том числе иностранные, для изготовления лицевых частей автомобилей. "Еще несколько лет назад такой металл наши автомобильные заводы завозили только из Европы. Сейчас мы уже полностью перешли в рамках импортозамещения на поставку таких видов автомобильного листа", - сказал Кувшинников.

Компания "ФосАгро" в конце сентября - начале октября 2017 года открывает комплекс по производству минеральных удобрений с объемом инвестиций в 65 млрд рублей. "Это абсолютно новый, с нуля построенный комплекс, гигантский проект, на открытие которого мы планируем пригласить руководство страны. Компания "ФосАгро" станет одной из самых высокоэффективных в мире после реализации этих проектов", - отметил глава региона.

Еще один партнер правительства Вологодской области - компания "Газпром", которая начинает строительство ветки "Северный поток-2", "Ухта-Торжок-2". "Это седьмая нитка газопровода, которая пройдет через Вологодскую область. Через регион проходит крупнейшая газотранспортная система "Газпрома", через которую прокачивается ежегодно более 160 млрд кубометров газа, и этот объем будет увеличен до 200 млрд рублей в самое ближайшее время. Сейчас начинается гигантская стройка с гигантскими инвестициями", - добавил Кувшинников.

ТОР "Череповец"

Приток инвестиций ожидается и на территорию опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Череповец", постановление о создании которой подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам губернатора, к Череповецкому промышленному узлу, благодаря федеральным и региональным льготам на десять лет в рамках ТОР, уже есть огромный интерес, в том числе со стороны трансконтинентальных компаний, которые задумались о локализации своих производств в Череповце. Кувшинников отметил, что объявить о себе они намерены в сентябре 2017 года.

"На территории индустриального парка "Череповец" уже пять резидентов, объем заявленных инвестиций - 4,5 млрд рублей. Планируем присоединить к этой территории еще 150 га Череповецкого района, и это будет крупнейшая ТОР, которая по своим возможностям сопоставима с особыми экономическими зонами Дальнего Востока. Вот здесь, в центре России появляется уникальное окно возможностей для привлечения инвесторов со всего мира, и мы этим окном обязательно воспользуемся", - добавил Кувшинников.

Ранее сообщалось, что первый якорный инвестор уже зашел на территорию индустриального парка: "Череповецкий мебельный комбинат" строит завод по производству фибролитовых плит, используемых для быстровозводимого жилья. Объем инвестиций - 3,6 млрд рублей. В Череповце будет производиться лакокрасочная продукция, стройматериалы, обработка металла. Планируется, что в ТОР "Череповец" будет создано около тысячи новых рабочих мест, а в 2018 году он сможет выйти из списка моногородов России.