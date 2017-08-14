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Авария на руднике "Мир" не повлияет на годовой план "Алросы" по добыче и продажам

Экономика и бизнес
14 августа, 11:16 UTC+3 МИРНЫЙ (ЯКУТИЯ) (ЯКУТИЯ) 14, августа. /ТАСС

План по продажам зависит от конъюктуры рынка и напрямую не связан с алмазодобычей, отметил вице-президент компании Игорь Соболев

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© Пресс-служба Службы спасения Якутии/ТАСС

МИРНЫЙ (ЯКУТИЯ), 14 августа. /ТАСС/. Авария на руднике "Мир" и его вынужденный простой не повлияют на годовой план алмазодобывающей компании "Алроса" по добыче и продажам, сообщил журналистам вице-президент - исполнительный директор компании Игорь Соболев.

"Планы текущего года не корректируем. Будем восполнять за счет других месторождений. В следующем году - за счет новых месторождений", - сказал он.

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Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". Досье

Планы по продажам компания также пока не планирует менять, добавил топ-менеджер. "План по продажам зависит от конъюнктуры рынка, и он напрямую, как правило, не связан с алмазодобычей. Помимо текущей добычи, существуют стоки, которыми оперирует наша сбытовая организация", - напомнил Соболев.

Ранее утвержденный производственный план компании предусматривал добычу и продажу 39 млн карат алмазов по итогам 2017 года. Менеджмент "Алросы" не исключал пересмотра и увеличения этих показателей к осени. После аварии на руднике "Мир" президент "Алросы" сообщал о пересмотре параметров производственной деятельности и бюджета компании в срок до 19 августа.

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа 2017 г. В результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в момент происшествия находился 151 человек. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий из рудника выбрался еще один работник. Судьба восьми горняков остается неизвестной.

Рудник "Мир" разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат - старейшее предприятие "Алросы". До 2001 года месторождение разрабатывалось открытым способом. "Мир" действует с 2009 года, среднее содержание алмазов - три карата на тонну. Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год. Объем добычи в прошлом году составил 3,19 млн карат. На его долю приходится примерно 11% годовой добычи "Алросы".

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