Власти: В 2017 году профицит бюджета в Вологодской области составит 4,5 млрд рублей

ТОТЬМА /Вологодская область/, 14 августа. /ТАСС/. Бюджет Вологодской области сбалансирован, по уровню государственного долга регион выходит на безопасный уровень. По итогам 2017 года областной бюджет будет исполнен с профицитом в 4,5 млрд рублей, рассказал журналистам в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Пять лет назад регион был в преддефолтном состоянии: дефицит бюджета превышал 10 млрд рублей, госдолг практически сравнялся с собственными доходами. Все эти пять лет мы сокращали расходные статьи бюджета - не первоочередные, а те, которые можно было оптимизировать и сокращать. Все эти годы кропотливой работы привели к очень серьезному результату: мы сбалансировали бюджет, сейчас абсолютно спокойно смотрим в будущее, потому что у нас бюджет не дефицитный, а с профицитом - 4,5 млрд рублей (по итогам 2017 года)", - сказал Кувшинников.

По словам губернатора, в 2014 году область вышла на докризисное поступление налогов в бюджетную систему и в настоящее время занимает девятое место в стране по темпам прироста налогов в региональный бюджет. "На сегодня бюджет сбалансирован, государственный долг со 105% (в 2012 году - прим. ТАСС) собственных доходов сократился до 71%, на конец этого года он составит 63% (27 млрд рублей - прим. ТАСС), на конец 2019 года будет 49% (25 млрд рублей - прим. ТАСС)", - рассказал представителям федеральных СМИ губернатор.

Самое главное, отметил он, на данный момент все расходные статьи областного бюджета учитываются при его планировании, чего раньше не было, не учитывалось 30% расходов.

"Сейчас с бюджетом у нас таких вопросов нет. Растет индекс промышленного производства, растет поступление налогов в бюджетную систему, рост мы ощущаем по всем секторам экономики, особенно в сельском хозяйстве. Поэтому я абсолютно четко понимаю, что та задача, которую ставил передо мной президент пять лет назад (при назначении на должность губернатора Вологодской области), она не только выполнена, она перевыполнена", - подытожил Кувшинников.